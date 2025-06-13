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Трамп отреагировал на авиаудары Израиля по Ирану и пригрозил Тегерану

Анна Ярославская
13 июня 2025, 09:08обновлено 13 июня, 10:05
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США готовы защищать как себя, так и Израиль в случае иранского ответа.
Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
Дональд Трамп ожидает возмездия со стороны Ирана / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • США знали о планах Израиля атаковать Иран
  • Штаты не были вовлечены в атаку в военном плане
  • Трамп заявил, что "Иран не может иметь ядерную бомбу"

Атака Израиля на Иран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знал об ударах заранее, однако Штаты не были вовлечены в атаку в военном плане и надеются, что Иран вернется к переговорам. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

О реакции Трампа на операцию ЦАХАЛ рассказала в соцсети X журналистка Дженнифер Гриффин. Она ссылается на журналиста Бретта Байера, который разговаривал с Трампом после начала авиаударов.

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"Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Есть несколько человек в руководстве, которые не вернутся (речь об иранских лидерах, которые, согласно сообщениям СМИ, погибли в результате авиаударов, - ред.)", - заявил Трамп.

Байер добавил, что глава Белого дома несколько раз разговаривал с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху в течение последних дней. В частности, администрация Трампа обратилась к по крайней мере одному "ключевому ближневосточному союзнику", чтобы узнать, действительно ли атака состоится.

Журналист также отмечает, что Трамп ожидает возмездия со стороны Ирана.

"Президент следит за тем, будет ли ответ, Центральное командование находится в состоянии повышенной готовности, США будут защищать себя и Израиль, если Иран примет соответствующие меры. Он сказал, что надеется, что они снова сядут за стол переговоров", - говорится в сообщении.

По словам представителей администрации, США пополнили запасы ракет "Железный купол" в течение последних недель.

Американские чиновники также подтверждают, что после ударов погиб ряд высокопоставленных иранских лидеров.

Иран, Израиль, Ближний Восток Инфографика
Иран vs Израиль / Инфографика: Главред

Израиль начал войну с Ираном - что известно

Как писал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". В Израиле объявили чрезвычайное положение из-за возможной ответной атаки.

В своем обращении премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана. Он подчеркнул, что кампания будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

В свою очередь, представитель Армии обороны Израиля сообщил, что операция по уничтожению ядерного и баллистического ракетного потенциала Ирана займет несколько дней.

По предварительным данным, ЦАХАЛ атаковал не только Тегеран, но и ударил по городам Натанз, Хоррамабад и Хамедан. Там якобы расположены объекты иранской ядерной программы.

Позже армия Израиля опубликовала список ликвидированных высокопоставленных лиц Ирана во время ночной атаки.

В частности, ликвидированы:

  • генерал-майор Хосейн Салами, руководивший всеми подразделениями страны;
  • генерал-майор Мохаммед Багри - начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана;
  • генерал-майор Голам-Али Рашид - командующий Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия" КСИР, который отвечает за оперативное планирование;
  • экс-глава Организации по атомной энергии Ирана и ключевой физик-ядерщик программы по обогащению урана Ферейдун Аббаси-Давани;
  • президент Исламского университета "Азад", специалист по лазерной изотопной сепарации Мохаммад Мехди Теханчи.

Тегеран обещал нанести "беспрецедентный ответный удар" по Израилю. Иранские власти также предупредили, что и США будут нести ответственность.

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