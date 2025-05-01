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Нужна "маленькая победоносная война": где может начаться новый конфликт

Анна Ярославская
1 мая 2025, 02:26
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США смогут показать в деле свою авиацию и оружие.
Тарас Загородний, Дональд Трамп
Тарас Загородний не исключает войну США и Ирана / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Трамп тщеславен и хочет быть "крутым"
  • В войне с Ираном США могли бы показать свою мощь

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что президент у США нужна будет "маленькая победоносная война". И, вероятнее всего, она будет против Ирана.

По его словам, Иран – это отдельная проблема.

"А на Трампа уже давят. У него чуть ли не ежедневно на пресс-конференциях спрашивают, не "разводит" ли его Путин. Это очень неприятные вопросы для Трампа, потому что ответов на них нет. И это слабое место Трампа", - сказал Загородний в интервью Главреду.

По его словам, Трамп - тщеславен, хочет быть крутым, и ему нужна будет "маленькая победоносная война".

"И я думаю, что она будет против Ирана, потому что более удобного места нет, чтобы США показали в деле свою авиацию и оружие, ведь Штаты все равно готовятся к войне против Китая", - сказал аналитик.

Смотрите видео - Интервью Тараса Загороднего Главреду:

Война США и Ирана - последние новости

Как писал Главред, в начале апреля Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности из-за угрозы нападения со стороны США.

Недавние разведывательные данные убедили американских чиновников, что Иран активно ищет более быстрый и грубый способ разработки атомного оружия. Эти новости появились на фоне сигналов о готовности нового президента Ирана к переговорам с администрацией Трампа. Иран уже имеет достаточно урана для производства нескольких ядерных бомб, но еще требует нескольких шагов для создания оружия.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что отсутствие ядерной сделки между Ираном и США может привести к неизбежной войне. По словам историка, Иран, не готовый к прямым переговорам, ищет опосредованные решения без выполнения жестких требований Трампа.

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