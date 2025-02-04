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Иран готовится к быстрому созданию ядерной бомбы: в NYT раскрыли панику США

Юлия Закрепа
4 февраля 2025, 10:50
306
Стало известно, что новый президент Ирана активно ищет переговоров с администрацией Трампа.
Иран готовится к быстрому созданию ядерной бомбы: в NYT раскрыли панику США
Иран готовится к быстрому созданию ядерной бомбы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из материала:

  • Иран хочет быстро увеличить запасы ядерного топлива
  • Для чего Иран возобновил добычу урана

Новые разведывательные данные о ядерной программе Ирана убедили американских чиновников в том, что секретная команда иранских ученых изучает более быстрый подход к разработке атомного оружия. При этом он есть и более грубый.

Разведданные были собраны в последние месяцы работы администрации Джо Байдена, а затем переданы команде национальной безопасности президента Дональда Трампа. Издание обращает внимание - это происходит на фоне сигналов о том, что новый президент Ирана активно ищет переговоров с администрацией Трампа, говорится в материале The New York Times.

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Разведка США предупреждает, что иранские инженеры и ученые-разработчики оружия ищут короткий путь, который позволит им превратить растущие запасы ядерного топлива в работоспособное оружие за считанные месяцы, а не за год или больше, но только если Тегеран примет решение изменить свой нынешний подход.

Американские официальные лица заявили, что продолжают верить в то, что Иран и его верховный лидер аятолла Али Хаменеи не принимали решения о разработке оружия.

Иранские баллистические ракеты, Ракеты Иран Инфографика
Что известно о баллистических ракетах Ирана / Инфографика: Главред

Иран, по словам чиновников, находится на пороге создания ядерного оружия. За годы, прошедшие с тех пор, как Трамп вышел из ядерной сделки 2015 года, страна возобновила добычу урана и теперь имеет достаточно топлива, чтобы сделать четыре или более бомб.

Но этого недостаточно для фактического производства оружия, и новые доказательства сосредотачиваются на последних шагах, которые Ирану нужно сделать, чтобы превратить топливо в оружие.

Как утверждает издание, эти доказательства почти наверняка станут частью дискуссии во вторник, 4 февраля, между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Новости Ирана - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно о том, что производство ракет в Иране повреждено из-за успешного удара Израиля. Уничтожение оборудования наносит серьезный ущерб способности Ирана восстановить свои ракетные запасы и может сдержать Иран от дальнейших массированных ракетных ударов по Израилю.

РФ и Иран подписали договор о "стратегическом партнерстве". Россияне утверждают, что подписанный документ охватывает сферы от торговли и военного сотрудничества до науки, образования и культуры. По словам Пезешкиана, договор является "прочной основой для нашего продвижения вперед".

Стало известно, почему Иран не отправил России пусковые к Fateh-36 ради больших поставок ракет. Аналитики Института изучения войны пишут, что доставка пусковых установок потребовала бы дополнительных перевозок. Кроме этого, у РФ есть свои возможности для запуска ракет.

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