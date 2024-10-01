Армия США поможет Израилю отразить атаку Ирана: Байден дал специальное поручение

Президент США поручил американским военным помочь Израилю.

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США будет отбивать атаку на Израиль / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Спикер Совета национальной безопасности Шон Саветт сообщил, что президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю отразить ракетную атаку Ирана.

По его словам, Байден и вице-президент Камала Харрис следят за ситуацией с массированным ракетным обстрелом Ирана. Байден из ситуационной комнаты Белого дома и получают регулярные обновления, написал он в Сети X.

"Байден поручил американским военным помочь Израилю в защите от иранских атак и сбивать ракеты, нацеленные на Израиль", - отметил Саветт. видео дня

Иран мощно атаковал Израиль / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео о том, как Иран атаковал Израиль 1 октября:

Что известно об Иране и Израиле / Инфографика: Главред

Война Ирана против Израиля - что известно

Напомним, что в WSJ заявили о вторжении Израиля в Ливан уже в ближайшие дни. В ходе операций бойцы проникают в туннели, которые принадлежат боевикам группировки "Хезболла", вдоль ливано-израильской границы. Точные планы Израиля остаются неизвестными.

Стало известно, что Израиль официально начал наземную операцию на юге Ливана. Отмечается, что план наземной операции разрабатывался последние месяцы. Наземные войска поддерживают Воздушные Силы и артиллерия, которые бьют по военным объектам в ряде сел на юге Ливана.

1 октября вечером Иран выпустил десятки ракет по Израилю. Между тем члены Корпуса стражей Исламской революции назвали воздушную атаку ответом на убийство лидера террористов "Хезболла" Хасана Насраллы и пригрозили "сильным ударом" в случае, если Израиль захочет их атаковать.

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