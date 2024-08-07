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Украина ожидает Patriot из Израиля: посол рассказал, принято ли решение

Анна Косик
7 августа 2024, 12:11
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Влияет на решение о передаче Украине систем нынешняя напряженная ситуация в Израиле.
Бродский, Patriot
Страна рассматривает списание Patriot для передачи в будущем установок Украине / Коллаж: Главред, фото: flickr, Michael Brodsky

Окончательного решения по передаче Украине израильских систем противовоздушной обороны Patriot пока нет. Связано это с нынешними угрозами для Израиля. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Насколько я знаю, окончательного решения еще нет, но если вы посмотрите на нынешнюю ситуацию в Израиле, то нам нужны все средства ПВО, которые существуют в Израиле, включая систему Patriot", - утверждает он.

По словам дипломата, "Железный купол" не справляется с ракетами дальнего радиуса действия и баллистикой, несмотря на то, что система ПВО Израиля имеет много уровней. Он в первую очередь предназначен для перехвата ракет ближнего радиуса действия, которыми Израиль обстреливают боевики ХАМАС.

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"У нас есть и другие системы, преимущественно израильские разработки или израильско-американские разработки. И Patriot не самая совершенная система. Речь идет об установках Patriot, которые Израиль получил еще в начале 90-х годов перед первой войной в Персидском заливе. Вы помните, тогда Ирак обстреливал Израиль ракетами "Скад" российского производства. И тогда Patriot'ы нас спасли", - пояснил посол.

Разговоры о списании устаревших установок Patriot для передачи в будущем Украине были, но пока решение еще не принято. Это связано с ситуацией на Ближнем Востоке.

Кто такой Михаэль Бродский?

Михаэль Бродский - израильский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине с августа 2021 года. До этого с 2002 года находился на дипломатической работе. В 2003-2008 - пресс-атташе посольства Израиля в России, политический атташе посольства Израиля в России. 2009-2013 - директор по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне, пишет Википедия.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Передача Украине систем Patriot

Западные партнеры продолжают усиливать защиту неба над Украиной. Так в начале июля Владимир Зеленский заявил, что новая система ПВО Patriot от Германии уже поступила в Украину.

В конце июля президент подтвердил, что в Украине стала еще крепче защита неба. Ведь Германия уже передала дополнительную систему ПВО Patriot.

Кроме этого Украина получит дополнительную систему ЗРК "Patriot" от Нидерландов. Об этом заявили новый министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и глава нидерландского МИД Каспаро Вельдкамп.

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