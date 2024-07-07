Нидерланды передадут Украине еще 1 систему 'Patriot' и не только: что известно

Украина получит дополнительную систему ЗРК "Patriot" от Нидерландов. Об этом во время пресс-конференции в Киеве с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой сообщили новый министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и глава нидерландского МИД Каспаро Вельдкамп, сообщает "Радио свобода".
"Мы сегодня обсудили, как эта инициатива будет реализована и ожидаемые сроки поставки этого комплекса в Украину", - сказал Дмитрий Кулеба.
Он также отметил, что Нидерланды недавно решили закупать оружие у украинских производителей.
Министр иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкамп сообщил, что его страна выделит 2 миллиона евро на криминалистические исследования и идентификацию тел.
Он также сказал о планах передать Украине криминалистическую лабораторию, чтобы ближе к линии фронта у Украины были возможности проводить судебно-экспертные возможности для обеспечения справедливости для семей погибших украинцев.
Кроме того, он подчеркнул, что Нидерланды будут помогать вернуть детей, которых похитила Россия.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Передача Украине систем "Patriot" - военная помощь для Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, в пятницу, 5 июля, президент Владимир Зеленский объявил о прибытии в Украину новой системы ПВО Patriot из Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о плане подготовки "новых решений" вместе с международными партнерами для противодействия российскому террору.
Согласно информации Financial Times, США могут передать Украине до восьми батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые сейчас расположены в Израиле.
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