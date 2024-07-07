Часов со светом станет меньше: графики отключения электроэнергии на 8 июля

Графики почасовых отключений в Украине в понедельник, 8 июля, будут действовать в течение всех суток. Кроме того, в определенные часы облэнерго будут отключать сразу 4 очереди пользователей. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
В периоды с 00:00 до 14:00 будут применены графики отключений электроэнергии для двух очередей. Кроме того, с 19:00 до 22:00 - без электроснабжения останутся 4 очереди пользователей.
"В другие часы будут применяться три очереди отключений одновременно", - отметили в Укрэнерго.видео дня
В компании также добавили, что в Украине из-за жары активно растет потребление электроэнергии.
В то же время в ДТЭК предупредили об отключениях света могут увеличиться в понедельник, 8 июля.
"Киев, Киевская область, Одесская область, Донецкая область, Днепропетровская область: высокая вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток", - говорится в сообщении.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключения света в Украине - что известно о графиках отключений электроэнергии
Напомним, как ранее сообщал Главред, в каждой области Украины будет один день, когда электроэнергию не будут отключать, поскольку Укрэнерго объявило даты для измерения фактического потребления. Это измерение продлится с 9 по 24 июля и может привести к изменениям в графиках отключений.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость быстрого внедрения мер для поддержки населения и компаний в условиях энергетического дефицита. Он также подчеркнул, что Украина ведет переговоры с европейскими партнерами для увеличения импорта электроэнергии и восстановления энергетических мощностей.
Президент Словакии Петер Пеллегрини, находясь в Польше, заявил, что Братислава предпринимает значительные усилия для поддержки Киева, несмотря на сдержанную позицию правительства премьера Роберта Фицо. Он также анонсировал увеличение поставок электроэнергии из Словакии в Украину.
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