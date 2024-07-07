УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Часов со светом станет меньше: графики отключения электроэнергии на 8 июля

Юрий Берендий
7 июля 2024, 18:17
183
В "Укрэнерго" отметили, что увеличение продолжительности отключений электроэнергии в Украине напрямую связано с увеличением ее потребления из-за жары.
Часов со светом станет меньше: графики отключения электроэнергии на 8 июля
В "Укрэнерго" назвали причину увеличения продолжительности отключений / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Графики почасовых отключений в Украине в понедельник, 8 июля, будут действовать в течение всех суток. Кроме того, в определенные часы облэнерго будут отключать сразу 4 очереди пользователей. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

В периоды с 00:00 до 14:00 будут применены графики отключений электроэнергии для двух очередей. Кроме того, с 19:00 до 22:00 - без электроснабжения останутся 4 очереди пользователей.

"В другие часы будут применяться три очереди отключений одновременно", - отметили в Укрэнерго.

видео дня

В компании также добавили, что в Украине из-за жары активно растет потребление электроэнергии.

В то же время в ДТЭК предупредили об отключениях света могут увеличиться в понедельник, 8 июля.

"Киев, Киевская область, Одесская область, Донецкая область, Днепропетровская область: высокая вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток", - говорится в сообщении.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения света в Украине - что известно о графиках отключений электроэнергии

Напомним, как ранее сообщал Главред, в каждой области Украины будет один день, когда электроэнергию не будут отключать, поскольку Укрэнерго объявило даты для измерения фактического потребления. Это измерение продлится с 9 по 24 июля и может привести к изменениям в графиках отключений.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость быстрого внедрения мер для поддержки населения и компаний в условиях энергетического дефицита. Он также подчеркнул, что Украина ведет переговоры с европейскими партнерами для увеличения импорта электроэнергии и восстановления энергетических мощностей.

Президент Словакии Петер Пеллегрини, находясь в Польше, заявил, что Братислава предпринимает значительные усилия для поддержки Киева, несмотря на сдержанную позицию правительства премьера Роберта Фицо. Он также анонсировал увеличение поставок электроэнергии из Словакии в Украину.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

веерные отключения отключения света электроэнергия
Реклама

Главное за день

Ярослава Магучих побила продержавшийся почти 40 лет мировой рекорд в прыжках в высоту

Ярослава Магучих побила продержавшийся почти 40 лет мировой рекорд в прыжках в высоту

18:29 Спорт
Часов со светом станет меньше: графики отключения электроэнергии на 8 июля

Часов со светом станет меньше: графики отключения электроэнергии на 8 июля

18:17 Украина
В оккупированном Мелитополе после взрывов горит аэродром: что произошло

В оккупированном Мелитополе после взрывов горит аэродром: что произошло

17:20 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Удары по аэродромам были ловушкой для РФ: в Воздушных силах впервые рассказали детали 7125

Удары по аэродромам были ловушкой для РФ: в Воздушных силах впервые рассказали детали

Украину атаковала самая сильная магнитная буря: шторм достиг отметки 9 баллов 4987

Украину атаковала самая сильная магнитная буря: шторм достиг отметки 9 баллов

Украина готова передать Путину предложение по мирным переговорам - Подоляк 4393

Украина готова передать Путину предложение по мирным переговорам - Подоляк

Жара будет зашкаливать и бить рекорды: в каких областях целую неделю будет +40 1748

Жара будет зашкаливать и бить рекорды: в каких областях целую неделю будет +40

Последние новости

18:54

СБУ ночью провела рейд по нефтебазам РФ в Краснодарском крае: детали

18:29

Ярослава Магучих побила продержавшийся почти 40 лет мировой рекорд в прыжках в высоту

18:17

Часов со светом станет меньше: графики отключения электроэнергии на 8 июля

18:10

Жениха хотела: юная невеста путиниста Лепса разоткровенничалась об их романе

17:52

Орбан попал в еще один дипломатический скандал

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в УкраинуДесятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину
17:37

"Психанула": Даша Астафьева удивила сменой имиджа

17:36

Только не в холодильнике: где лучше всего хранить огурцы, чтобы они не сморщилисьВидео

17:20

В оккупированном Мелитополе после взрывов горит аэродром: что произошло

17:00

Как сделать клей из подручных средств: простые советы помогут по хозяйству

Реклама
16:55

"Догорает в украинской степи": ВСУ сбили российскую "птичку" на ключевом направлении

16:28

Уничтожили более 80 тысяч оккупантов: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта

16:16

Начал мямлить: Лавров не смог ответить на вопрос, как Путин ответит на удары ВСУ по РФ

16:00

Алена Винницкая жестко раскритиковала Веру Брежневу: "С недоверием отношусь"

15:20

Это не конец: Орбан анонсировал новые "неожиданные встречи" после визита к Путину

15:07

Электричества может не быть: украинцам грозит зима без отопления и водоснабжения

15:01

Только не холодную воду: что надо пить, когда очень жаркоВидео

14:36

Появился острый ответ Украины на идею Болгарии склонить к "миру" с Путиным

14:17

Умер Джон Ландау - оскароносный продюсер "Титаника" и "Аватара"

14:12

Враг использует козырную карту: Братчук рассказал, что происходит на фронте

13:57

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: Раков потянет на приключения, Льву - свидания

Реклама
13:29

Разведчики ГУР уничтожили два военных объекта оккупантов в Донецкой областиФото

13:27

Под Воронежем все еще смачно детонирует склад с ракетами: снаряды разлетаются по селамВидео

13:06

Церковный праздник 8 июля: что нельзя делать в день великомученика Прокопия

12:52

Как погладить вещи, если дома нет света - проверенные способы

12:46

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 июля: Девам - встреча, Рыба - трудности

12:45

Валерий Залужный показал романтику с женой и заговорил про Украину

12:38

Кто из студентов получат отсрочку: появилось объяснение

12:03

ВСУ опровергли данные о потере 99 тысяч военных России в битве за Часов Яр

11:53

За час склад не переместишь: в чем проблема сбития разведывательных БПЛА России

11:45

"Не дай Бог": известный шоумен раскрыл подробности конфликта Билык и Пугачевой

11:44

Можно ли говорить "круглодобово": какой ошибки надо избегатьВидео

11:21

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: Овнам - доход, Львам - неприятности

11:05

Жара будет зашкаливать и бить рекорды: в каких областях целую неделю будет +40

11:02

Больше чем после Второй мировой: The Economist раскрыло потери РФ в Украине

10:47

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: Овнов хотят обмануть, Ракам - расходы

10:19

Гороскоп на завтра 8 июля: Рыбам - проблемы с деньгами, Льва нужно быть осторожней

10:02

Взрывы и подготовка эвакуации: в России пожар на "жирном" объекте

09:40

В Крыму взорвался газораспределительный узел: вспыхнул масштабный пожарВидео

08:45

"Мертвая зона" для оккупантов: Плетенчук рассказал о ситуации в Черном море

08:40

Била ракетами и дронами: РФ ночью атаковала Украину - какие последствияФото

Реклама
07:43

Хочет сорвать поддержку Украины: в ISW описали коварные планы Орбана

06:34

Парад мирных договоров: что дальше?мнение

05:30

Почему 7 июля нельзя стирать вещи: строгие приметы наших предков

04:40

"Нужно снимать войска": Жданов раскрыл направление главного удара РФ

04:00

Тяжелобольная Селин Дион внезапно вернется с концертами: что произошло

03:21

Понравится и взрослым, и детям: милая головоломка, которую нужно разгадать за 13 секунд

02:00

Переговоры с РФ: историк сказал, какие "острые" условия могут поставить оккупанты

01:08

Украину атаковала самая сильная магнитная буря: шторм достиг отметки 9 баллов

00:25

Совсем испорченная: путинистка Валерия становится алкоголичкой

00:10

Украина готова передать Путину предложение по мирным переговорам - Подоляк

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять