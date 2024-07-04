США передали Украине миниТЭС - сколько подключили и какова их задача

Соединенные Штаты передают Украине миниТЭС для обеспечения населения электроэнергией, их уже активно подключают.

https://glavred.info/ukraine/ssha-peredali-ukraine-desyatki-minites-skolko-podklyuchili-i-kakova-ih-zadacha-10578287.html Ссылка скопирована

США передали Украине десятки миниТЭС / коллаж: Главред фото: Today.ua, Корреспондент

В Украине активно устанавливают новые газовые электрические установки, которые передали Соединенные Штаты Америки. Этим вопросом занимается Агентство США по международному развитию (USAID). О деталях проекта рассказали представители USAID в Украине на своей странице в Facebook.

USAID – это американская организация. Во время войны, которую Россия развязала против Украины, несмотря на обстрелы энергетической инфраструктуры, организация помогает обеспечивать поставки украинцам тепла и электричества.

"Всего в рамках "Проекта по энергетической безопасности" (ПЭБ) было передано 91 когенерационную установку общей мощностью 56,5 МВт. Это позволит обеспечить стабильное теплоснабжение для более 1 млн жителей многоквартирных домов и около 960 социальных объектов в 32 городах", - напомнили в USAID. видео дня

Также специалисты сообщили, что такие источники электроэнергии могут поставлять резервным электричеством больницы, водонапорные станции и другие типы критически важных объектов инфраструктуры.

Рассказывая об этих миниТЭС, стоит сказать, что они работают на природном газе, производя тепло и электроэнергию - это дает местным коммунальным предприятиям продолжать обеспечивать потребителей теплом и светом даже во время перебоев или длительных аварийных отключений электроснабжения.

Американская организация USAID не только передает Украине такие установки, но и сопровождает их и затем помогает устанавливать. Также американские специалисты обучают украинских специалистов управлять миниТЭС и обслуживать их.

Проблемы в Украине с электроэнергией

Из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины россиянами в государстве наблюдается высокий дефицит электроэнергии. Например, ночью, 4 июля "шахед" попал в энергетический объект на Черниговщине и без света осталось 6 тысяч потребителей.

Напомним, на фоне дефицита в энергосистеме и летней жары Украина продолжает наращивать рекордный импорт электроэнергии из соседних европейских стран. Однако, из-за серьезных проблем в энергетике страны отключений не удастся избежать.

Ранее сообщалось, что председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с отключениями света зимой может быть непростой.

Читайте еще больше о проблемах в энергетической сфере Украины:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред