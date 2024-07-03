Как рекордный импорт электроэнергии повлияет на отключение света в Украине

Ряд европейских стран в ближайшее время предоставят Украине рекордный запас электроэнергии, это не повлияет на отключение света.

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Электроэнергия Украины / коллаж: Главред фото: pixabay

На фоне дефицита в энергосистеме и летней жары Украина продолжает наращивать рекордный импорт электроэнергии из соседних европейских стран. Однако, из-за серьезных проблем в энергетике страны отключений не удастся избежать. Об этом сообщили в Укрэнерго 3 июля.

"В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы будет импортировано 34 263 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1694 МВт. Это новый рекорд. Также сегодня вечером планируется аварийная поставка из соседних европейских стран", - говорится в сообщении ведомства.

Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Однако, как сообщают в Укрэнерго, несмотря на рекордный импорт электроэнергии, отключений 3 июля не удастся избежать. В ведомстве отметили, что в Украине будут отключать свет в три очереди, начиная с 13:00.

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Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Также энергетики сообщили, что во многих регионах отключали за прошедшие сутки свет не только из-за дефицита электроэнергии, но и из-за обстрелов, аварий, а также сильной жары, которая влияет на работу подстанций и высоковольтных линий.

Обстрел энергетической инфраструктуры и отключение света в Украине

Напомним, из-за постоянных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры Украины, особенно в восточных регионах ситуация с отключением абонентов от электросетей остается напряженной.

Однако, председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в некоторых регионах Украины отменят отключение света. Это будет касаться зон, близких к линии фронта.

Также из-за постоянных российских обстрелов в Украине применяются стабилизационные отключения света. Зимой ситуация может ухудшиться - свет может быть всего по несколько часов в сутки. Такой пессимистический сценарий озвучил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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