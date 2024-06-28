Часть украинцев всегда будет со светом: отключения отменят в ряде регионов - Укрэнерго

В ближайшие дни правительство определит зоны, близкие к линии фронта, где не будут применяться графики отключений света.

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Свет не будут отключать для части прифронтовых территорий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в некоторых регионах Украины отменят отключения света. Это будет касаться зон, близких к линии фронта.

В ближайшие дни правительство определит зоны, близкие к линии фронта, где не будут применяться графики отключений света, передает Громадське.

"Кабинет министров работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий, где и так тяжелая гуманитарная ситуация и есть реальная угроза жизни из-за обстрелов", — подчеркнул он.

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Кудрицкий добавил, что сейчас облэнерго установили очереди для отключений таким образом, чтобы обеспечить более равномерное распределение отключений между регионами.

"Например, в определенное время во всех областях одновременно вводится одна и та же очередь отключений. И, конечно, эти очереди между собой постоянно меняются. Это позволяет уменьшить неравномерность и обеспечить более справедливое распределение объемов отключений в стране", —сказал глава Укрэнерго.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

РФ атакует объекты энергетики в Украине - последствия

Из-за постоянных российских обстрелов в Украине применяются стабилизационные отключения света. Зимой ситуация может усугубиться - свет может быть всего по несколько часов в сутки. Такой пессимистический сценарий озвучил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что украинцам следует готовиться к тому, что периоды отключений света увеличатся. Это, вероятно, произойдет в июле-августе, когда будет пиковое потребление электроэнергии в Украине.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что в конце августа этого года отключения света могут стать короче - они могут длиться до 4-6 часов в сутки. Осенью при благоприятных условиях ситуация может быть довольно комфортной.

По его словам, на энергообъектах, которые были повреждены из-за ударов страны-агрессора России, сейчас продолжаются ремонты. Поэтому есть вероятность того, что до конца лета ситуация с электроэнергией может улучшиться.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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