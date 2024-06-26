Света станет больше: в Минэнерго сказали, когда украинцам ждать улучшения

Россияне очень хорошо знают, какие именно объекты надо атаковать, чтобы нанести максимальный ущерб энергетической системе, сказали в Минэнерго.

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Ситуация с отключениями света может стать лучше / коллаж: Главред, фото: pixabay

После последних ударов страны-агрессора России по энергосистеме в Украине сохраняется дефицит электроэнергии. Ситуация с отключениями света станет лучше, когда будут завершены ремонтные работы на поврежденных объектах. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

Она отметила, что сейчас специалисты проводят техническое обслуживание всех доступных энергетических и генерирующих мощностей, чтобы без особых проблем пройти осенне-зимний период.

"Сейчас нам всем очень сложно терпеть отключения, но мы все должны понимать, что зимой будет гораздо хуже. Поэтому мы стараемся сейчас сделать все возможное, чтобы доступные мощности, и те, которые мы восстанавливаем после повреждений, бесперебойно работали в течение осенне-зимнего периода", - сказала чиновница. видео дня

По ее словам, ситуация со светом станет лучше, когда проведут техобслуживание и завершатся ремонты, прежде всего на атомных блоках, которые обеспечивают более половины покрытия потребностей.

"После субботних атак продолжаем восстановление, поэтому действительно дефицит из-за жаркой погоды немного увеличился в эти дни. Однако, думаю, что скоро ситуация улучшится, если не будет дополнительных обстрелов", - отметила Гринчук.

Она также добавила, что россияне очень хорошо знают, какие именно объекты надо атаковать, чтобы нанести максимальный ущерб энергетической системе.

"Система целостная и мы делаем все, чтобы в последующие месяцы у нас было гораздо больше электроэнергии", - подытожила заместитель министра энергетики.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Кто такая Светлана Гринчук? Светлана Гринчук - заместитель министра энергетики Украины с 05 сентября 2023 года, отметили в Минэнергетики. Госпожа Гринчук является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в Правительстве Украины (Секретариат КМУ, Минприроды), международных финансовых институтах (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и тому подобное.

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

В то же время, пока рано делать прогнозы относительно энергетической ситуации в Украине в осенне-зимний период. Часть критического оборудования удалось восстановить.

Кроме того, известно, что избежать отключений электричества в осенне-зимний период 2024/2025 годов будет трудно из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры.

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