Света станет больше: в Минэнерго сказали, когда украинцам ждать улучшения

После последних ударов страны-агрессора России по энергосистеме в Украине сохраняется дефицит электроэнергии. Ситуация с отключениями света станет лучше, когда будут завершены ремонтные работы на поврежденных объектах. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.
Она отметила, что сейчас специалисты проводят техническое обслуживание всех доступных энергетических и генерирующих мощностей, чтобы без особых проблем пройти осенне-зимний период.
"Сейчас нам всем очень сложно терпеть отключения, но мы все должны понимать, что зимой будет гораздо хуже. Поэтому мы стараемся сейчас сделать все возможное, чтобы доступные мощности, и те, которые мы восстанавливаем после повреждений, бесперебойно работали в течение осенне-зимнего периода", - сказала чиновница.видео дня
По ее словам, ситуация со светом станет лучше, когда проведут техобслуживание и завершатся ремонты, прежде всего на атомных блоках, которые обеспечивают более половины покрытия потребностей.
"После субботних атак продолжаем восстановление, поэтому действительно дефицит из-за жаркой погоды немного увеличился в эти дни. Однако, думаю, что скоро ситуация улучшится, если не будет дополнительных обстрелов", - отметила Гринчук.
Она также добавила, что россияне очень хорошо знают, какие именно объекты надо атаковать, чтобы нанести максимальный ущерб энергетической системе.
"Система целостная и мы делаем все, чтобы в последующие месяцы у нас было гораздо больше электроэнергии", - подытожила заместитель министра энергетики.
Кто такая Светлана Гринчук?
Светлана Гринчук - заместитель министра энергетики Украины с 05 сентября 2023 года, отметили в Минэнергетики.
Госпожа Гринчук является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в Правительстве Украины (Секретариат КМУ, Минприроды), международных финансовых институтах (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и тому подобное.
Отключение света в Украине - что известно
Напомним, генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.
В то же время, пока рано делать прогнозы относительно энергетической ситуации в Украине в осенне-зимний период. Часть критического оборудования удалось восстановить.
Кроме того, известно, что избежать отключений электричества в осенне-зимний период 2024/2025 годов будет трудно из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры.
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