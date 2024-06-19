Что будет у украинцев со светом осенью и зимой-2024: в Минэнерго дали прогноз

Избежать отключений электричества в осенне-зимний период 2024/2025 годов будет трудно из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.
По ее словам, Украина активно готовится к зиме и прилагает максимум усилий, чтобы зимой отключения электроэнергии были кратчайшими.
"Сказать, что их не будет - сейчас очень тяжело, потому что чрезвычайно сильны были повреждения. Избежать отключений возможно нам и не удастся, но мы делаем все возможное для того, чтобы сделать их максимально незаметными ", - подчеркнула Гринчук.
Как говорит чиновница, перинимаются меры по укреплению энергетической системы и обеспечению стабильной поставки электроэнергии. В частности, производятся ремонтные работы на поврежденных объектах, а также модернизация оборудования для повышения его надежности и эффективности.
Отключение света в Украине - прогнозы
Как сообщал Главред, Украина потеряла 50% способности к генерации электроэнергии из-за российских обстрелов. Фактически 42 энергетических блока разрушены, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и сегодня не работают, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Также с 24 июня из доступного электричества в Украине будут вычитать объем, который необходим для работы критической инфраструктуры. И только после этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями, поэтому графики отключения электроэнергии должны стать справедливыми.
Кроме этого, в Украине сократят продолжительность стабилизационных отключений. Кабмин планирует значительно сократить перечень потребителей с гарантированным электрообеспечением, которые не подлежат отключению от электросети, сказал советник премьер-министра Юрий Бойко.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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