Графики отключения электроэнергии 19 июня: известно, в какие часы не будет света

Облэнерго будут применять графики почасовых отключений для населения и промышленности, чтобы соблюсти лимиты потребления света.

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Отключения света в Украине на 19 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В среду, 19 июня, в течение суток в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Их будут применять для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщило "Укрэнерго".

"Завтра, 19 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00.00 до 24.00", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" объяснили, что причина отключений - прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды. Также в компании отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, Украина потеряла 50% способности к генерации электроэнергии из-за российских обстрелов. Фактически 42 энергетических блока разрушены, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и сегодня не работают, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также с 24 июня из доступного электричества в Украине будут вычитать объем, который необходим для работы критической инфраструктуры. И только после этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями, поэтому графики отключения электроэнергии должны стать справедливыми.

Кроме этого, в Украине сократят продолжительность стабилизационных отключений. Кабмин планирует значительно сократить перечень потребителей с гарантированным электрообеспечением, которые не подлежат отключению от электросети, сказал советник премьер-министра Юрий Бойко.

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