В Украине уменьшатся отключения света: списки 'неприкасаемых' потребителей сократят

В Украине уменьшится продолжительность стабилизационных отключений. Кабмин планирует значительно сократить перечень потребителей, которые имеют гарантированное электрообеспечение и не подлежат отключению от электросети. Об этом заявил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала "Киев 24".
"Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением. По результатам этой работы этот перечень должен существенно уменьшиться. И соответственно это позволит еще более равномерно распределять лимиты электроэнергии", - рассказал чиновник.
По словам Бойко, это позволит расширить круг потребителей, которые подпадают под графики отключений, и снизить время их продолжительности. Он отметил, что работа по оптимизации подходит к завершению, вскоре правительство примет решение.
"Как ожидаю, что решение будет принято уже завтра", - подчеркнул Бойко.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Отключение света в Украине - прогнозы
Как сообщал Главред, Украина потеряла 50% способности к генерации электроэнергии из-за российских обстрелов. Фактически 42 энергетических блока разрушены, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и сегодня не работают, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Россия уничтожила половину электрогенерирующих мощностей Украины с конца марта, атакуя энергетические объекты. С наступлением зимы украинцы могут проводить до 20 часов в день без электроэнергии и отопления, сообщает BBC.
Напомним, зимой в Украине свет могут включать только на 2-3 часа в сутки. Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в таком случае могут вводить графики отключения света на 6-7 часов.
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