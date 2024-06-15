Несколько часов со светов в сутки и холодная зима: пессимистический прогноз Укрэнерго

Этой зимой света может не быть 6-7 часов подряд, не исключают в Укрэнерго.

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Зимой свет будут включать на несколько часов в сутки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В Украине зимой свет может быть всего по несколько часов в сутки. Глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в комментарии УП назвал пессимистический сценарий.

В таком случае графики могут быть введены на 6-7 часов без электроэнергии и 2-3 часа со светом, говорит Кудрицкий.

"Есть сценарии с холодной и теплой зимой. Пока это гадание на кофейной гуще. Как оператор, мы просчитываем самые плохие и самые лучшие случаи нас может ожидать, и действия во время каждого из них. Но ориентировать людей, что электричества не будет 12-15-20 часов мы просто не можем, потому что никто не знает, что действительно нас ждет", — сказал Кудрицкий. видео дня

Кто такой Владимир Кудрицкий? Владимир Кудрицкий – глава правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии. Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украина, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal. Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, что в "Энергоатоме" предупредили об увеличении дефицита в системе. В учреждении отметили, что дефицит в энергосистеме может вырасти из-за увеличения потребления электроэнергии в ближайшие месяцы и ремонта энергоблока АЭС. В свою очередь это увеличит продолжительность плановых отключений электроэнергии в Украине.

В июле света может не быть по 10 часов в сутки. Российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую энергетику и оставить Украину в полной темноте. Михаил Гончар заявил, что в разных регионах может быть по-разному. Он убежден, что РФ не сможет добиться полного блэкаута в Украине, поскольку у нас есть атомная энергетика.

Западные аналитики считают, что украинцы могут быть без света 20 часов. Страна-агрессор Россия уничтожила половину электрогенерирующих мощностей Украины ударами по энергетическим объектам с конца марта. Ситуация ухудшится, поскольку летом температура повысится и люди будут включать свои кондиционеры.

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