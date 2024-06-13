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Света не будет больше: в "Энергоатоме" предупредили об увеличении дефицита в системе

Юрий Берендий
13 июня 2024, 15:25
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В "Энергоатоме" отметили, что дефицит в энергосистеме может вырасти из-за увеличения потребления электроэнергии в ближайшие месяцы и ремонта энергоблока АЭС.
Света не будет больше: в 'Энергоатоме' предупредили об увеличении дефицита в системе
Продолжительность отключений электричества может увеличиться / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В ближайшие дни ожидается вывод одного из атомных энергоблоков ВВЭР-1000 для проведения ремонтных работ. В "Энергоатоме" предупредили о вероятности увеличения дефицита электроэнергии в системе и, в свою очередь, увеличения продолжительности плановых отключений электроэнергии в Украине. Об этом говорится в пресс-релизе компании в Телеграмме.

"Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться. Но, с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии", - отметили в Энергоатоме.

Глава "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил опережение графика проведения ремонтов энергоблоков атомных электростанций (АЭС) компанией. Эти меры направлены на обеспечение надежной работы энергоблоков в отопительный период.

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По его словам, для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации ядерных реакторов отечественных АЭС ежегодно проводят планово-предупредительные ремонты. Эти работы включают перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные действия. Обычно такие ремонты проводят в теплое время года, чтобы обеспечить максимальное использование мощности атомной генерации во время осенне-зимнего периода.

"В этом году ремонты проводят на 8-ми энергоблоках Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не проводят", - добавили в компании.

В сообщении "Энергоатома" также указано, что работы выполняются в рамках ремонтной кампании по согласованному с Укрэнерго графику. Этот график составлен оптимально, учитывая всю сложность ситуации с энергоснабжением.

И.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что в этом году компания, аналогично прошлому, проводит планово-предупредительные ремонты энергоблоков АЭС с опережением графика. Это гарантирует их надежную работу в отопительный период.

"В последние месяцы Энергоатом уже завершил ремонты 3-х энергоблоков мощностью 2420 МВт. Благодаря круглосуточной, высококлассной и эффективной работе атомщиков общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 суток от запланированного. В результате АЭС выработали дополнительных 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив продолжительность отключений в июне", - заявил Петр Котин.

энергопотребление инфографика
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения света в Украине - графики отключений

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия нанесла значительные повреждения украинской электроэнергетической системе с конца марта, уничтожив половину ее мощностей ударами по энергетическим объектам. В зимний период украинскому населению придется сталкиваться с отключениями электроэнергии и отопления до 20 часов в день. Об этом сообщается в материале BBC.

По словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаила Гончара, украинцам стоит ожидать жизни в условиях постоянных отключений электроэнергии в течение не менее 5 лет. Это необходимое время для восстановления поврежденных и разрушенных, а также для строительства новых энергетических мощностей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что недавнее повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине (до 4,32 грн за киловатт-час) не обеспечило покрытие рыночной стоимости электрической энергии.

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