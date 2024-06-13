"Отключение света будет не менее 5 лет": Гончар описал непростую задачу для Украины

Украине понадобится много лет, чтобы отремонтировать поврежденные и построить новые энергетические мощности и начать полностью обеспечивать себя электроэнергией.

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Гончар описал непростую задачу для Украины/ коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Украинцам придется жить в условиях постоянных отключений электроэнергии минимум 5 лет - именно столько времени потребуется, чтобы восстановить поврежденные и разрушенные, а также построить новые энергетические мощности.

Поэтому заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что Украине годами придется жить в режиме экономии электроэнергии, то есть с отключениями, является не прогнозом, а констатацией факта. Об этом сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар во время чата на Главреде.

"Это не прогноз, а констатация факта. Учитывая то, что в течение 2022-2024 годов претерпела и продолжает претерпевать поражения вся энергетическая система Украины, в ближайшие месяцы стоит задача хотя бы минимально обеспечить энергетические потребности, проводя ремонтно-восстановительные работы, и это с учетом того, что отключения будут продолжаться", - отметил Гончар. видео дня

По его словам, следующей задачей является восстановление пораженных энергетических объектов, прежде всего генерации, там, где это возможно (а в большинстве случаев это невозможно). И это будет продолжаться следующий год-два.

"А в дальнейшем стоит задача строительства новой генерации, потому что уже сейчас целый ряд объектов генерации не подлежит восстановлению не только потому, что она была поражена вражескими ударами, но и потому, что она была настолько устаревшей, что на ладан дышала. Поэтому что-то там восстанавливать нет никакого смысла - надо строить новое. И такой морально и физически устаревшей тепловой генерации (подчеркиваю, именно тепловой) у нас было более 80%", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что вопрос строительства новых генерирующих мощностей будет решаться минимум пять лет.

"И сейчас я не рассматриваю вопрос атомной генерации. Речь идет о необходимой нам в этих обстоятельствах маневровой генерации: тепловой энергетике и гидроэнергетике. Что касается гидроэнергетики, то нам здесь разгуляться негде. Да, гидроэнергетика играла важную роль, но в общем энергобалансе она составляла не более 7%. Поэтому даже если что-то восстановить, этого всё равно будет недостаточно", - отметил он.

Эксперт сказал, что, очевидно, премьер Шмыгаль повторил то, что ему показали специалисты. В то же время Гончар отмечает, что об этом нужно было говорить раньше. Ведь серьезные повреждения объекты энергетики испытывали и в 2022-2023 годах. Но поскольку у нас были достаточно большие запасы генерирующих мощностей, мы могли производить значительно больше электроэнергии, чем нам было нужно для потребления.

"Поэтому, когда Россия уничтожала ракетным ударом определенный энергоблок тепловой электростанции, другой энергоблок продолжал работать, и это спасало ситуацию. Так же и с системами передачи электроэнергии: что-то было уничтожено агрессором, а что-то включалось в сеть с консервации. Поэтому ситуацию спасали те избыточные запасы генерации передающих мощностей, которые были "ненужными", потому что не было нужным производство таких объемов электроэнергии. Ситуация по потребностям электроэнергии в Украине начала 1990-х годов и 2020-х отличается: значительно снизилось потребление энергоемких отраслей промышленности, поэтому резерв у нас был солидный", - сказал Гончар.

Он отметил, что уничтожение резерва началось в 2022-2023 годах, а сейчас уничтожаются основные мощности, которые не являются резервными. Соответственно, для обновления наших мощностей придется прибегнуть к масштабному строительству. А это время измеряется годами, а не неделями или месяцами.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал неутешительное заявление относительно отключений света. Экономия электроэнергии будет частью нашей жизни в последующие годы, подчеркнул он.

Также ранее в WP отмечали, что Россия изменила тактику ударов по энергетике - Украину ждут проблемы. В результате атак российских оккупантов потеряно более 9 гигаватт генерирующих мощностей, почти половина энергопроизводства, сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "революцию" в генерации и быстрое восстановление мощностей. Он отметил, что в более короткой перспективе должно реализоваться быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить, и попросил у международных партнеров поддержки в этом.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отметил, что будет еще хуже, ситуация с длительными отключениями света затянется.

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