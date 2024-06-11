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Зеленский анонсировал "революцию" в генерации и быстрое восстановление мощностей

Алексей Тесля
11 июня 2024, 14:10обновлено 11 июня, 14:44
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Олаф Шольц заявил о поддежке ремонта и защиты подстанций и сетей Украины, а также пообещал новые инвестиции.
Зеленский, Шольц
Владимир Зеленский провел переговоры с Олафом Шольцем / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров предоставить Украине оборудование с остановленных в работе европейских электростанций и оказать прямую финансовую поддержку для функционирования украинской энергетики.

"Вследствие ударов российских ракет и дронов уже уничтожено 9 гигаватт нашей мощности. При том, что пик потребления энергии в Украине в прошлую зиму был 18 гигаватт. Так что половины теперь не существует", - заявил президент, выступая на открытии конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Он привел пример, что Берлин потребляет около 2 гигаватт, а Мюнхен - до 3 гигаватт и отметил, что 80% тепловой генерации в Украине и треть гидрогенерации были просто уничтожены РФ.

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Быстрое восстановление мощностей

Зеленский подчеркнул, что в более короткой перспективе должно реализоваться также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить.

"До зимы. Это так важно. В течение следующих трех-четырех месяцев. Мы знаем, как это обеспечить. От вас просим оборудование с ваших остановленных электростанций и финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас, сохранить нормальную жизнь", - сказал президент.

Переход на маневренную генерацию

По словам главы государства, Украина при помощи партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватт в ближайшие годы.

По его словам, одним из элементов для нормального функционирования энергетики Украины является высокая, эффективная, децентрализованная маневренная газовая генерация, которая способна решить вопрос дефицита энергии уже сегодня, а завтра будет переведена на воду и сбалансирует новую "зеленую" энергию.

Зеленский также заявил, что уже в рамках текущей конференции Украина подпишет первый соответствующий контракт. Также Украина, по его словам, просит в этом вопросе максимального лидерства Германии, прежде всего, для экспорта, кредитного финансирования проектов и европейской экспертизы, реального опыта, подтвержденного, в частности, немецкими громадами.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Помощь Германии

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявляет, вопрос украинской энергетики является для партнеров одним из главных в повестке дня.

"Вопрос энергетики является для нас одним из главных в повестке дня. Ежедневно Россия обстреливает украинскую энергетическую инфраструктуру. Несмотря на постоянные атаки, пока удается удерживать энергообеспечение в рабочем состоянии", - сказал он.

Канцлер отметил, что Германия помогает в ремонте и защите подстанций и сетей, а также инвестициями в декарбонизацию, энергоэффективность и децентрализацию энергосистемы.

"Когда мы говорим о восстановлении Украины, мы говорим о восстановлении страны - будущего члена Европейского Союза", - добавил канцлер.

Шольц подчеркнул, что восстановление Украины приносит пользу всем привлеченным сторонам.

  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

Напомним, в Украине сложная ситуация с электроснабжением, такого не было даже в 2022 и 2023 годах, сказал министр энергетики Герман Галущенко. Применяются отключения. Государство готовится к непростой зиме.

Как сообщалось ранее, в июле свет в Украине могут отключать на 10 часов, считает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его мнению, ситуация может улучшиться в сентябре, когда заработают два атомных энергоблока.

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/ Инфографика: Главред

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Владимир Зеленский Олаф Шольц отключения света электроэнергия
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