Россия атаковала Харьков Шахедами: двое погибших, 54 раненых, среди них 8 детей

Кратко:
- Ночью Россия устроила массированную атаку на Харьков
- Под удар попали жилые районы
- Пострадали десятки людей, в том числе и дети
В ночь на 11 июня российская оккупационная армия атаковала Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа Шахед. Под удар попали два района города - Слободской и Основянский. В результате массированной атаки погибли два человека, еще 54 – получили ранения, в том числе 8 детей.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, атака началась в 00:31 и продолжалась до 00:40. Россияне направили 17 беспилотников-камикадзе типа Шахед по жилым районам.
Терехов сообщил о прямых попаданиях в многоэтажные жилые дома, частные дома, детские площадки, общественный транспорт и промышленные объекты. В результате обстрелов возникли пожары в жилых квартирах, разрушены крыши зданий, выгорели автомобили, взрывной волной выбиты окна. Ударом повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.
Смотрите видео - В ГосЧС показали последствия атаки РФ на Харьков:
Предварительно известно о двух погибших, еще по меньшей мере 54 человек получили ранения, среди них - восемь детей.
В больницу доставлены 2-летняя девочка и 15-летний парень. Нескольких людей удалось спасти из охваченных огнем квартир.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что в Слободском районе зафиксированы попадания вражеских БпЛА в троллейбусное депо. Девять пострадавших были госпитализированы, среди них двое детей.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.
Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область.
Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров
В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. Также повреждены роддом, станция скорой и предприятие.
В Киеве пострадали 4 человека. Больше всего разрушений в Дарницком, Оболонском, Шевченковском и Голосеевском районах.
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