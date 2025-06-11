Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия атаковала Харьков Шахедами: двое погибших, 54 раненых, среди них 8 детей

Анна Ярославская
11 июня 2025, 06:41
373
В городе повреждены жилые дома, троллейбусы, детские площадки и предприятия.
РФ атаковала жилые районы Харькова
РФ атаковала жилые районы Харькова / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Ночью Россия устроила массированную атаку на Харьков
  • Под удар попали жилые районы
  • Пострадали десятки людей, в том числе и дети

В ночь на 11 июня российская оккупационная армия атаковала Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа Шахед. Под удар попали два района города - Слободской и Основянский. В результате массированной атаки погибли два человека, еще 54 – получили ранения, в том числе 8 детей.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, атака началась в 00:31 и продолжалась до 00:40. Россияне направили 17 беспилотников-камикадзе типа Шахед по жилым районам.

видео дня

Терехов сообщил о прямых попаданиях в многоэтажные жилые дома, частные дома, детские площадки, общественный транспорт и промышленные объекты. В результате обстрелов возникли пожары в жилых квартирах, разрушены крыши зданий, выгорели автомобили, взрывной волной выбиты окна. Ударом повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.

Смотрите видео - В ГосЧС показали последствия атаки РФ на Харьков:

Скриншот

Предварительно известно о двух погибших, еще по меньшей мере 54 человек получили ранения, среди них - восемь детей.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В больницу доставлены 2-летняя девочка и 15-летний парень. Нескольких людей удалось спасти из охваченных огнем квартир.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что в Слободском районе зафиксированы попадания вражеских БпЛА в троллейбусное депо. Девять пострадавших были госпитализированы, среди них двое детей.

  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне, t.me/synegubov
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне, t.me/synegubov
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне, t.me/synegubov
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне, t.me/synegubov
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне, t.me/synegubov
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне, t.me/synegubov
  • Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025
    Атака на Харьков в ночь на 11 июня 2025 Фото: ГосЧС, Суспільне, t.me/synegubov

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.

Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область.

Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров

В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. Также повреждены роддом, станция скорой и предприятие.

В Киеве пострадали 4 человека. Больше всего разрушений в Дарницком, Оболонском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атаковала Харьков Шахедами: двое погибших, 54 раненых, среди них 8 детей

Россия атаковала Харьков Шахедами: двое погибших, 54 раненых, среди них 8 детей

06:41Война
Подорожают ли продукты в Украине: рост цен будет зависеть от 3 факторов - Новак

Подорожают ли продукты в Украине: рост цен будет зависеть от 3 факторов - Новак

04:35Экономика
Массовая атака "Шахедов" на Харьков: горят дома, есть погибшие и раненые, среди которых дети

Массовая атака "Шахедов" на Харьков: горят дома, есть погибшие и раненые, среди которых дети

00:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

Китайский гороскоп на завтра 11 июня: Быкам - обида, Лошадям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 11 июня: Быкам - обида, Лошадям - беспокойство

"Давай я отдельно": предательница Лорак заявила об изменениях в семье

"Давай я отдельно": предательница Лорак заявила об изменениях в семье

Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии РФ - партизаны

В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии РФ - партизаны

Последние новости

07:36

Прозвучало не менее 15 взрывов: дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в РФ

07:10

Только "чемпион по головоломкам" найдет трех утят: есть всего 7 секунд

06:41

Россия атаковала Харьков Шахедами: двое погибших, 54 раненых, среди них 8 детейФотоВидео

06:25

Запад готов к войне, но не готов в ней воеватьмнение

06:15

Гороскоп на завтра 12 июня: Овнам - невероятная выгода, Ракам - неудача

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакСпособность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак
05:50

Суперголоволомка: найдите шляпу в ванной комнате за 5 секунд

05:25

Почему скручиваются листья у помидоров и что с этим делать: секретный совет эксперта

04:57

Вкуснее, чем сливочное: рецепт чесночного масла всего из двух ингредиентов

04:35

Подорожают ли продукты в Украине: рост цен будет зависеть от 3 факторов - НовакВидео

Реклама
04:00

Интересный и быстрый тест, который расскажет о характере вашей личности

03:30

Гривня, евро, доллар: в чем лучше хранить сбережения

03:02

Куда правильно спать головой, чтобы высыпаться: что говорит религия, фэн-шуй и ВастуВидео

02:30

Мощная украинская баллистика бьет на 300 км: появились детали о ракете Грім-2

01:55

Детки выросли: старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли спровоцировала слухи о помолвке

01:30

"Вот так выглядит счастье": Максим Галкин очаровал фанатов свежим фото с сыном

01:29

Украина завершает разработку ракет: эксперт назвал когда ждать первых ударов

00:48

Массовая атака "Шахедов" на Харьков: горят дома, есть погибшие и раненые, среди которых детиВидео

00:11

"Кто-то очень ненавидит его": жена Лесика подтвердила отравление музыканта

00:06

Цены "заоблачные": в Украине до рекордного уровня взлетела стоимость одного продукта

00:04

Не все знают об этом тесте: как узнать, не "накручивает" ли ваш счетчик лишнееВидео

Реклама
10 июня, вторник
23:24

Украина держит в тайне количество освобожденных из плена: в ГУР объяснили, почемуФото

22:54

"Бесноватые с "шахедами" и красной кнопкой": Зеленский резко ответил на атаку на РФ

22:42

"Не судите строго": Яна Глущенко кардинально поменяла профессию

22:33

"Будто два разных человека": Тоня Матвиенко решилась на экстремальную смену имиджа

22:27

Можно ли беременным женщинам ходить на похороны - священник удивил ответом

22:13

"Давай я отдельно": предательница Лорак заявила об изменениях в семье

21:51

"Это не может остаться без последствий": Мерц сделал жесткое заявление об ударах РФ

21:51

"Примут без позиции Трампа": когда закон о санкциях для РФ представят в Сенате

21:07

Посол проговорился: почему Израиль опровергает заявление о Patriot для Украинымнение

21:01

"Рвутся и штурмуют": в ВСУ рассказали, зашли ли россияне на Днепропетровщину

20:56

Как быстро очистить батарею от ржавчины - простое кухонное средство творит чудоВидео

20:48

Оккупанты заняли более десяти сел на Сумщине: эксперт оценил вероятность штурма Сум

20:29

США сократят Украине помощь, потому что "имеют другой взгляд" на войну: заявление Гегсета

20:28

Кто сделал вышиванку модной: историк раскрыл малоизвестные фактыВидео

19:53

"О нас Украина не забыла": кадры первых эмоций освобожденных из плена воиновФотоВидео

19:39

Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

19:37

Украина может перейти с гривны на евро: названы плюсы и минусы для украинцевВидео

19:34

"На 100 процентов": экс-участница дуэта Пара Нормальных раскрыла тайну личной жизниВидео

19:30

Что делать с постриженными волосами ребенка на Крестинах или на год: священник ответилВидео

19:25

Запутанная задача по ПДД: в каком порядке водители проедут перекрестокВидео

Реклама
19:24

Принята обязательная эвакуация из 7 сел Харьковской области – список

18:42

"Он не является субъектом": у Зеленского объяснили роль Мединского на переговорах

18:38

"Не ко времени": экономист сказал, по кому ударит лимит в 100 тыс. грн на переводыВидео

18:22

Зеленский ввел новые санкции против РФ: в списке "Артек" и "Движение первых"

17:59

Людей призвали не принимать горячий душ ежедневно: в чем причинаВидео

17:54

"Слава России": стало известно о чудовищных пытках украинских военных в плену РФ

17:40

Украина и Россия провели новый обмен пленными 10 июня - первые деталиФото

17:38

В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии РФ - партизаны

17:36

Почти 8 тыс. церковных организаций получат бронь для всех священников – ВСУ

17:33

Доллар и евро рванули вверх: каким будет курс валют с 11 июня

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять