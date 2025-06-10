Киев и Одесса взяли на себя удар: новые подробности ночной атаки РФ на Украину

Кратко:
- В результате ночной атаки больше всего пострадали Кивская и Одесская области
- Погибли два человека
- Обезврежены 284 средства воздушного нападения из 322-х
Глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область.
Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров, четыре из них до сих пор тушат, сообщил Клименко.
В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. Также повреждены роддом, станция скорой и предприятие.
В Киеве пострадали 4 человека. Больше всего разрушений в Дарницком, Оболонском, Шевченковском и Голосеевском районах.
"Россия должна ответить за каждое свое преступление. Пока не будет справедливости, не будет безопасности. Для Украины. И для мира", - добавил Клименко.
Тем временем спикер ГосЧС Виктория Рубан заявила, что в Киевской области под удар РФ попали четыре района, но больше всего пострадала Бориспольская община. Там был атакован один из инфраструктурных объектов, пожар уже ликвидирован.
Смотрите видео - В ГосЧС рассказали о последствиях атаки РФ на Киевщину:
Что говорят в Воздушных силах
В ночь на 10 июня (с 20:00 9 июня) противник атаковал Украину 322 средствами воздушного нападения. В частности, оккупанты применили:
- 315 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов;
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 5 крылатых ракет Искандер-К.
"Основное направление удара – столица Украины, город Киев", - сообщили в Воздушных силах.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушная оборона обезвредила 284 средства воздушного нападения противника: 220 сбиты огневыми средствами, 64 - локационно потеряны:
- 213 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 64 - локационно утрачены/подавлены РЭБ;
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 5 крылатых ракет Искандер-К.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) - в 16 локациях.
Атака РФ на Украину 10 июня - последние новости
Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.
Как сообщил мэр Киева, в Шевченковском районе - пожар в здании бизнес-центра. В Соломенском районе вспыхнул пожар в многоэтажном доме. В Подольском обломки БПЛА упали на двух локациях.
Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома. В роддоме обошлось без пострадавших. Пациенты и персонал успели эвакуироваться.
Позже в Одесской областной прокуратуре сообщили, что пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы – острая реакция на стресс. В результате атаки погибли двое мужчин.
Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.
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