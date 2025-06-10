Киев и Одесса взяли на себя удар: новые подробности ночной атаки РФ на Украину

Пострадала гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров, четыре из них до сих пор тушат.

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В МВД рассказали о последствиях атаки на Киев и Одессу / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

В результате ночной атаки больше всего пострадали Кивская и Одесская области

Погибли два человека

Обезврежены 284 средства воздушного нападения из 322-х

Глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область.

Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров, четыре из них до сих пор тушат, сообщил Клименко.

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В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. Также повреждены роддом, станция скорой и предприятие.

В Киеве пострадали 4 человека. Больше всего разрушений в Дарницком, Оболонском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Последствия атаки РФ на Киев / Фото: ГосЧС Киева

"Россия должна ответить за каждое свое преступление. Пока не будет справедливости, не будет безопасности. Для Украины. И для мира", - добавил Клименко.

Тем временем спикер ГосЧС Виктория Рубан заявила, что в Киевской области под удар РФ попали четыре района, но больше всего пострадала Бориспольская община. Там был атакован один из инфраструктурных объектов, пожар уже ликвидирован.

Смотрите видео - В ГосЧС рассказали о последствиях атаки РФ на Киевщину:

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 10 июня (с 20:00 9 июня) противник атаковал Украину 322 средствами воздушного нападения. В частности, оккупанты применили:

315 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов;

2 баллистические ракеты KN-23;

5 крылатых ракет Искандер-К.

"Основное направление удара – столица Украины, город Киев", - сообщили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушная оборона обезвредила 284 средства воздушного нападения противника: 220 сбиты огневыми средствами, 64 - локационно потеряны:

213 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 64 - локационно утрачены/подавлены РЭБ;

2 баллистические ракеты KN-23;

5 крылатых ракет Искандер-К.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) - в 16 локациях.

Атака РФ на Украину 10 июня - последние новости

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.

Как сообщил мэр Киева, в Шевченковском районе - пожар в здании бизнес-центра. В Соломенском районе вспыхнул пожар в многоэтажном доме. В Подольском обломки БПЛА упали на двух локациях.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, россияне попали в роддом, станцию ​​экстренной медицинской помощи и жилые дома. В роддоме обошлось без пострадавших. Пациенты и персонал успели эвакуироваться.

Позже в Одесской областной прокуратуре сообщили, что пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы – острая реакция на стресс. В результате атаки погибли двое мужчин.

Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.

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