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Киев в огне: табун "Шахедов" атакует столицу, звучат мощные взрывы

Мария Тупик
10 июня 2025, 03:52обновлено 10 июня, 05:11
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Многочисленные пожары зафиксированы почти во всех районах Киева.
Киев в огне: табун 'Шахедов' атакует столицу, звучат мощные взрывы
Киев под атакой / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны, depositphotos.com, скриншот карты map.ukrainealarm.com

Армия диктатора Путина массированно атакует Киев "Шахедами" и ракетами. В столице звучат мощные взрывы, в разных районах города фиксируют падение обломков.

Когда началась атака на Киев

В 00:02 в Киеве была объявлена воздушная тревога. Почти сразу в городе прогремели взрывы. По данным местных властей, в Киеве работала ПВО.

"На Оболони работают силы ПВО по вражеским БПЛА", - сообщил мэр города Виталий Кличко.

видео дня

Взрывы в Киеве

Взрывы гремят во всех районах столицы.

В КГВА сообщили, что город находится под атакой дронов. В то же время Воздушные силы ВСУ заявили, что в направлении Киева движутся ракеты.

"Россия кошмарит Киев дронами. Очередная партия враждебных БПЛА заходит на столицу. Находитесь в укрытиях! ", – сообщил мер Киева Кличко.

Также глава Офиса президента отреагировал на атаку по Киеву.

"Российские атаки гражданских объектов продолжаются. Киев, Одесса, дома, парковка, родильный дом. Кадры будут во всех медиа снова. Россия каждый день лжет о своем желании мира и каждый день атакует людей", - написал Ермак.

По словам главы ОП, пора вводить санкции.

"Пора поддержать Украину оружием. Пора доказать, что демократия имеет силу. Пора всем окончательно принять тот факт, что Россия понимает исключительно удары, а не рациональные слова. Сломать украинцев террором не получится", - добавил он.

Ермак про атаку на Украину

03:46 Многочисленные пожары зафиксированы почти во всех районах Киева, атака БпЛА продолжается, находитесь в безопасных местах.

03:54 В Киеве взрывы продолжаются. Атака шахедов не прекращается. В столицу заходят новые БПЛА.

03:56 Во всех районах столицы пожары после обломков БПЛА.

03:57 В Соломенском районе обломки дрона упали на крышу многоэтажки, сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

03:58 Медики госпитализировали одного пострадавшего в Оболонском районе столицы - Кличко.

До этого была оказана помощь на месте пострадавшему в Дарницком районе.

04:04 В Киевской области повреждены частные дома, горят автомобили.

Массированная атака в Киевской области продолжается. В ОВА рассказали о предварительных последствиях. Их зафиксировали в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах области.

В Киеве уже запах гари от пожаров

Первые последствия атаки на Киев

Местные власти сообщили о падении обломков беспилотников в шести районах столицы:

  • Деснянском,
  • Шевченковском,
  • Подольском,
  • Дарницком,
  • Оболонском,
  • Соломенском,
  • Голосеевском.

По данным КГГА, зафиксированы повреждения жилых домов, горят авто, есть пожары в разных локациях. На местах работают спасатели.

5:09 В Киеве дали отбой тревоги.

Отметим, ночью 10 июня россияне также атаковали Одессу ударными БпЛА. В результате вражеского удара повреждены роддом, станция экстренной медицинской помощи и жилые дома.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ. Ракетная атака длилась 45 минут. Атака БпЛА длится более 10 часов.

Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.

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