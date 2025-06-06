Тернополь - без света, в Луцке повреждена многоэтажка: все подробности ночной атаки РФ

В Луцке 5 человек пострадали. Информации о погибших нет. В Тернополе после взрывов наблюдается задымление.

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Тернополь и Луцк пострадали от российской атаки / Коллаж: Главред, фото: соцсети, t.me/mayorpolishchuk

Кратко:

Украина была под массированным ракетно-дроновым ударом РФ

Часть Тернополя осталась без электроэнергии

В Луцке повреждена многоэтажка и частные дома

В ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар РФ попали 10 регионов страны.

В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших. Детальнее читайте в материале: Ракетно-дроновая атака РФ на Киев: повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых.

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Атака на Луцк

Минувшей ночью звуки мощных взрывов были слышны в Луцке. Мэр города Игорь Полищук сообщил, что сегодня во время атаки по Луцку враг применил 15 БПЛА и 6 ракет.

"На данный момент имеем поврежденную кровлю одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили", - написал он.

Последствия атаки на Луцк / t.me/mayorpolishchuk

Есть также много выбитых окон в частных домах, отдельных учебных заведениях, повреждено государственное учреждение.

По состоянию на 05:53 в Луцке 5 человек пострадали. Информации о погибших нет.

Смотрите видео - РФ атаковала Луцк ракетами:

Атака на Тернополь

Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, в городе в результате атаки есть попадание в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы.

По его словам, часть Тернополя осталась без электроэнергии. Давление воды по городу понижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы.

Кроме того, после взрывов в Тернополе наблюдается задымление. Проводятся замеры воздуха в городе. Местных жителей призвали не выходить из дома без крайней необходимости, а в течение дня ограничить пребывание на улице детей и пожилых людей.

В Тернополе задымление после атаки

"Специфический звук низкой частоты (гул), слышимый в районе Березовицы - это звук выгорания газа из баллонов, которые были на промышленном производстве, куда ударил враг. Выгорание сопровождается специфическим звуком, потому что газ в баллонах находится под давлением. Спасатели на месте", - добавил Надал.

Смотрите видео - Последствия атаки на Тернополь:

Атака на Чернигов

В Чернигове есть пострадавшие в результате ночного обстрела. В городе повреждены жилые дома и не только.

"Враг снова нанес комбинированный воздушный удар по Украине. Наш Чернигов - среди целей. К сожалению, есть пострадавшие. Повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и социальной сферы", - сообщил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александра Ломака.

Сейчас точное количество пострадавших не раскрывается.

Отметим, в ночь на 6 июня под вражеский удар попали отдельные районы Львовской области, Луцк, Тернополь и Тернопольский район, Ровенский район, Хмельницкий район, Киев и агломерация, Белгород-Днестровский район Одесской области, Чернигов, Харьков, Полтавский район.

Во время атаки на Украину РФ применила:

крылатые ракеты Х-101, запущенные бортами Ту-95мс из Волгоградской области России;

крылатые ракеты морского базирования 3м14 комплекса "Калибр", запущенные флотом из акватории Черного моря;

баллистические ракеты типа "Искандер-М" / KN-23, запущенные из Курской и Воронежской областей РФ;

ударные БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера", др.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, утром 5 июня российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по Херсону. На протяжении всего пятнадцати минут по центру города прилетели четыре российских КАБа. Под вражеский удар попало здание областной администрации.

Позже российская авиация второй раз за день нанесла удар управляемыми авиабомбами по зданию Херсонской областной государственной/военной администрации. В результате атаки сооружение фактически уничтожено.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ночью 5 июня ряд регионов Украины атаковали вражеские дроны. В частности, под удар попали Харьков и Прилуки.

В Прилуках вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья - жена, дочь (патрульная полицейская) и ее годовалый сын.

Во время дроновой атаки спасатели вместе с пожарно-спасательной командой находились на местах ликвидации последствий ударов врага.

В Харькове на двух локациях враг ударил беспилотниками по жилым кварталам. 18 человек травмированы, среди них – 4 детей.

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