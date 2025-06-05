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"Не центр принятия решений": РФ полностью уничтожила здание Херсонской ОВА

Юрий Берендий
5 июня 2025, 16:26
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'Не центр принятия решений': РФ полностью уничтожила здание Херсонской ОВА
В ОВА показали кадры уничтоженного здания в центре Херсона / Коллаж Главред, фото: Херсонская ОВА, Минобороны РФ

5 июня российская авиация второй раз за день нанесла удар управляемыми авиабомбами по зданию Херсонской областной государственной/военной администрации. В результате атаки сооружение фактически уничтожено. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Россияне уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Информацию о пострадавших уточняем", - написал он после атаки.

Уничтожено здание Херсонской ОГА
Уничтоженное здание Херсонской ОВА / Фото: Прокудин Александр/Херсонская ОВА

Смотрите видео вероятного удара по зданию Херсонской ОВА:

видео дня
'Не центр принятия решений': РФ полностью уничтожила здание Херсонской ОВА
/ Фото: скриншот

Первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский в своем Telegram отметил, что объект давно не используется, поэтому обстрел является проявлением террористической тактики со стороны России.

"Чистой воды терроризм! Здание уже давно не используется, неоднократно было под вражеским обстрелом. Оно не является центром принятия никаких решений - ни военных, ни гражданских. (Россиянам, - ред.) была нужна яркая картинка - и больше ничего. Тот факт, что рядом жилые многоквартирные дома, их не волнует. Сначала били "кабами", а потом добавили артиллерию и дроны", - отметил он.

Чиновник также призвал жителей призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь это может спасти жизнь.

Как сообщил мониторинговый канал "Николаевский Ванек", в результате атаки половины здания Херсонской ОВА больше нет.

"Опять ударили по зданию ОВА в Херсоне. Половины здания уже нет. Здание давно пустое, но бомбы же надо куда-то выбросить. Идиоты", - говорится в сообщении.

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