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Доллар ушел в пике, евро внезапно "взлетело": каким будет курс валют с 6 июня

Руслана Заклинская
5 июня 2025, 16:23
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По сравнению с предыдущим банковским днем, курс евро продемонстрировал рост, тогда как курс доллара США несколько снизился.
Доллар ушел в пике, евро внезапно 'взлетело': каким будет курс валют с 6 июня
Доллар стремительно падает / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 6 июня
  • Какой курс евро установил НБУ
  • Что происходит на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют на четверг, 6 июня. Курс евро вырос, тогда как доллар США продемонстрировал незначительное снижение. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на пятницу, 6 июня, установлен на уровне 41,4717 гривен за 1 доллар, что на 1 копейку меньше, чем в предыдущий день (41,4829 грн). Это свидетельствует о незначительном укреплении национальной валюты.

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В то же время европейская валюта подорожала. Официальный курс 6 июня составит 47,3773 грн гривен за 1 евро. То есть гривня обвалилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим днем (47,2013 грн).

На межбанковском рынке доллар просел на 9 копеек - до 41,41-41,44 грн (купля-продажа), в то же время на наличном рынке доллар подорожал на 5 копеек - до 41,75 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в четверг, 5 июня, Нацбанк установил курс доллара на уровне 41,48 грн, что на 16 копеек меньше, чем ранее. Евро также подешевел - до 47,20 грн, гривня укрепилась на 23 копейки.

Курс доллара в Украине остается нестабильным, что создает риски для краткосрочных инвестиций. Например, купив 100 долларов в январе 2025 года за 4245 грн, в мае их можно было продать только за 4120 грн, понеся убытки. Экономист Андрей Забловский советует не продавать доллары, а наоборот - покупать, пока курс не вырос.

Кроме этого, средний курс доллара в Украине с 26 мая по 1 июня 2025 года колебался в пределах 41,14-41,71 грн, что свидетельствует о стабильности валютного рынка. В начале июня курс остался стабильным с незначительными колебаниями.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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