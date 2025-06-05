Урожай близок к нулю: цена на популярный фрукт станет 'заоблачной'

Урожай этого фрукта из-за заморозков будет в разы меньше, чем в прошлом году. В некоторых областях урожай близок к нулю. Это сильно ударит по цене.

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Цена на популярный фрукт взлетит/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Кратко:

Цена на яблоки в этом году может резко вырасти

Причина - серьезный неурожай из-за заморозков

В некоторых областях урожай яблок близок к нулю

Из-за весенних заморозков в отдельных регионах Украины урожай яблок в этом году может быть близким к нулю.

Об этом рассказал директор Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины Николай Бублик, пишет РБК-Украина. Весенние заморозки уничтожили цвет еще в начале сезона, но были также и более поздние заморозки, которые ударили по уже завязанным плодам. На плохой урожай повлияло также засушливое лето 2024 года, ведь именно тогда формировались плодовые почки на этот сезон.

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"Часть сортов просто не цвели в этом году. Не из-за заморозков, а потому, что не заложили плодовые почки из-за засухи в прошлом году. На значительной части территорий урожая не будет или он будет очень маленький. Например, в Черкасской области ситуация критическая - фактически 99% урожая погибло", - отметил ученый.

Поэтому будущий урожай яблок в Украине в целом может колебаться от нуля до половины прошлогодних показателей.

По словам ученого, хуже всего ситуация в северных и восточных областях. Так, в Сумской и Черниговской областях повреждения достигают 80-90%, местами - и 100%, поэтому урожай там будет разве что символический.

Еще хуже ситуация на Харьковщине - там уже второй год подряд почти нет урожая яблок. В южных областях нет достаточных наблюдений, но ситуация там не намного лучше, отметил ученый.

"В целом по Украине, если будет 50-60% урожая яблок от прошлогоднего, - это будет хорошо. Но об окончательных показателях еще говорить рано, поскольку урожай еще может побить град или уничтожить вредители", - сказал Бублик.

Как это повлияет на цены на яблоки

Яблоки подорожают из-за низкого урожая. Но то, насколько вырастет цена, будет зависеть от импорта плодов и урожайности за рубежом.

"Цена точно будет высокой. Насколько - будет зависеть от того, когда и как будут реализовывать продукцию. Но дешевых яблок точно не будет", - предупредил специалист.

Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине могут подорожать два базовых белковых продукта - эксперт назвал причину. Ранее достаточно доступные белковые продукты могут стать роскошью для украинцев.

Также ранее сообщалось, что цены упали уже на 38% - в Украине резко дешевеет популярный продукт. Есть несколько причин снижения цен на этот овощ.

Напомним, Главред рассказал, сколько стоит клубника в Украине - где купить дешевле всего и значительно сэкономить. Если потратить немного времени на сравнение, можно существенно сэкономить - иногда до 150 гривен.

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