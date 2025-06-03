В Украине могут подорожать два базовых белковых продукта: эксперт назвал причину

Что сказал Карпенко:
- В Украине дорожают составляющие производства
- В ближайшее время цены на мясо в Украине могут стабилизироваться, но не пойдут вниз
Цены на яйца в Украине заметно падают, в то время как курятина наоборот постепенно повышается в стоимости. Исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко рассказал Фокусу, что будет с ценами на эти два продукта дальше.
По его словам, производство яиц в Украине по итогам 4 месяцев 2025 года соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. Таким образом предложение находится в пределах показателей 2024 года. Но это не единственный фактор, который влияет на формирование стоимости продукта.
В последнее время составляющие производства очень существенно выросли в цене, поэтому стоимость и яиц и курятины в ближайшее время может снова повыситься.
"В дальнейшем ожидается стабилизация цен на мясо, но о снижении говорить пока нет оснований. Возможно, с увеличением предложения яиц от домохозяйств в летний период, мы будем наблюдать незначительное снижение реализационных цен промышленных производителей, все зависит от их объемов экспорта, которые в этот период выполняют балансирующую роль на внутреннем рынке", - пояснил он.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по состоянию на последний день мая килограмм куриного бедра в Украине стоил в среднем 134,30 гривны, в то время как в прошлом месяце такое же количество мяса стоило 117,12 гривен.
Ранее сообщалось, что из-за весенних заморозков стоимость черешни, земляники, вишни, слив, абрикосов и персиков может вырасти до 30%. А картофель и молодые кабачки могут подорожать на 10-20%.
Хотя накануне стало известно, что в мае за килограмм картофеля украинцы в среднем платили 34,75 гривны, в то время как сегодня в супермаркетах его можно купить уже за 30,90 гривен.
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Кто такой Сергей Карпенко?
Сергей Карпенко - исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины". Присоединился к ассоциации в 2003 году. С 2006 года занимает должность исполнительного директора. Окончил Национальный аграрный университет, получив образование в области аграрного менеджмента.
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