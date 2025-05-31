В 100 гривен уже не уложиться: в Украине подорожало самое доступное мясо

Буквально за месяц цены на популярное в Украине мясо выросли на десятки гривен.

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Цена куриного филе в Украине перевалила за 200 гривен / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Цены на курятину в Украине резко выросли

Все части курицы теперь стоят больше 100 гривен за килограмм

Самое доступное в Украине мясо - это курятина, но даже она теперь не всем по карману, ведь за последний месяц довольно заметно выросла в цене. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

По состоянию на последний день мая килограмм куриного бедра в Украине стоит в среднем 134,30 гривны, в то время как в прошлом месяце такое же количество мяса стоило 117,12 гривен.

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Куриная тушка в этом месяце в супермаркетах стоит 114,30 гривны, что на 16,38 гривны дороже, чем в апреле - тогда килограмм куриного мяса этого вида можно было приобрести за 97,92 гривен.

Среди курятины бьет все ценовые рекорды филе. В апреле за килограмм в среднем украинцы платили 188,40 гривны, в то время как сегодня оно стоит 220,70 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине снижаются цены на раннюю капусту. В конце недели капусту можно купить по 24-32 грн/кг. Это на 20% дешевле, чем было в конце прошлой рабочей недели.

Ранее стало известно, что украинцы активно покупают свежую клубнику, даже несмотря на то, что в этом году она дороже, чем в предыдущем году. В мае клубника стоит 259,90 гривен за килограмм.

Накануне сообщалось, что сезон черешни в Украине уже начался, но ознаменовался неудачей. Ее продают достаточно дорого. Впрочем, за последние два дня цена за 1 килограмм черешни резко снизилась с 200 до 150 гривен.

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Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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