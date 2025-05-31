Враг прорывается в трех областях: СМИ заявили о захвате 18 сел Украины

Больше всего населенных пунктов оказались под контролем захватчиков в Донецкой области.

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Ситуация для украинских защитников на фронте сейчас нелегкая / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 21 отдельная механизированная бригада

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Оккупанты за неделю взяли под контроль почти 20 населенных пунктов

Самая сложная ситуация на Сумщине

Враг достигает успехов благодаря большому количеству пехоты

По состоянию на 31 мая оккупационные войска страны-агрессора России, вероятно, захватили 18 населенных пунктов Украины всего за 7 последних дней. Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Согласно его данным, за первую неделю летней кампании РФ оккупанты взяли под контроль села в трех областях Украины: Сумской, Донецкой и Харьковской.

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Речь идет о Владимировке, Беловодах, Локне, что на Сумщине, Строевке на Харьковщине и 14 селах Донецкой области: Редкодуб, Зарю, Романовку, Правдовку, Гнатовку, Малиновку, Елизаветовку, Троицкое, Богдановку, Отрадное, Багатир, Свободное Поле, Зеленое Поле и Новоселку.

Эксперт считает, что хуже всего сейчас ситуация в Сумской области, где россияне пытаются создать так называемую "буферную зону". Рёпке отметил, что прорываться вперед оккупантам позволяет преимущество в пехоте.

Летнее наступление оккупантов - последние новости

Напомним, Главред писал, что агрессор Россия достигает кульминации своей способности проводить наступательные операции, и летнее наступление может стать последней возможностью для оккупантов прорвать украинскую оборону.

Ранее политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил, что РФ не сможет провести грандиозное наступление и прорваться на глубину 500 км.

Недавно в ЦПИ предупредили, что Россия стремится к установлению контроля над приграничными территориями Украины и в рамках летней кампании враг планирует наступление на Сумщину, Харьковщину и Черниговщину.

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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