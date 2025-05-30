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"Выискивают слабые места": сможет ли РФ провести грандиозное летнее наступление

Ангелина Подвысоцкая
30 мая 2025, 22:24
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Российские оккупанты будут пытаться прорываться в слабых местах
Пивненко, фронт
РФ не сможет провести грандиозное наступление / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго, 22 отдельная механизированная бригада

Что известно:

  • РФ пытается найти слабые места на фронте
  • РФ хочет, чтобы фронт посыпался
  • РФ рассчитывает на то, что у ВСУ закончатся резервы

РФ не сможет провести грандиозное наступление и прорваться на глубину 500 км. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Он утверждает, что РФ пытается прощупывать слабые места и атаковать именно там. Враг надеется, что после таких прорывов начнет сыпаться весь фронт.

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"Грандиозного наступления а-ля Висло-Одерская операция с прорывом на глубину 500 км точно не будет. Скорее всего, российские войска будут шатать фронт, выискивая слабые места. Так случилось и под Константиновкой: противник нащупал слабое место и ударил там, и теперь нам одной-двумя бригадами заткнуть образовавшуюся дыру будет сложно. Как год назад было с Очеретино, после которого начались наши проблемы на южном фланге, так и сейчас российские войска ищут слабое место. А дальше у России расчет на то, что фронт начнет сыпаться, как шашечки домино", - говорит Золотарев.

Он уверен, что именно к этому сводится суть летнего наступления оккупантов. Россия хочет растащить резервы украинских войск.

"Кремль делает ставку на то, что в конце концов найдется слабое место, на которое не хватит последнего батальона или последней бригады, чтобы купировать кризис. Это и есть война на истощение", - добавил он.

В то же время любая бронетанковая и колесная техника уничтожается за 5-10 км от линии фронта. Враг не может сконцентрировать большое количество техники для оперативного прорыва на большую глубину. Загородний считает это нереальной задачей.

"Это может произойти, только если рухнет фронт, но пока, слава Богу, этого удается избежать. Потому и дальше будет идти планомерное расшатывание фронта противником в расчете на то, что резервы ВСУ все-таки закончатся", - подытожил эксперт.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Ранее, как писал Главред, сообщалось, что на Харьковщине армия РФ постоянно проводит ротации подразделений, которые привлечены к штурмовым действиям. Также враг накапливает резервы в районах Волчанска и Двуречного.

Накануне военный сообщил, что оккупанты решили использовать легкобронированную и бронированную технику для быстрой переброски личного состава на Харьковщине, однако это не сработало на руку врагу.

Напомним, согласно ряду западных источников, Россия перебросила около 50 тысяч военнослужащих из Курской области в Харьковскую область Украины, где имеет определенные успехи.

Больше новостей:

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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война в Украине вторжение России Андрей Золотарев
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