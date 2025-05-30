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Золотарев: Украина "делает нервы" Кремлю и может создать неприятности, но переломить ситуацию – нет

Надежда Майная
30 мая 2025, 09:00
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Путин не торопится с перемирием, потому что верит в скорый захват российскими войсками двух крупных украинских городов, считает Андрей Золотарев.
Летнее российское наступление не сможет стать грандиозным, убежден Золотарев
Украина "делает нервы" Кремлю ударами дронов по России – Золотарев / Главред

На сайте Главред состоялся чат с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым. Общаясь с читателями, он рассказал, на что Россия делает ставку в своем летнем наступлении, почему захват четырех украинских областей – невыполнимая задача для российских войск, когда станет возможным перемирие, что станет самым весомым аргументом Киева на переговорах, а также чем Украина "делает нервы" Кремлю.

Представляем вторую часть стенограммы чата с Андреем Золотаревым.

Первую часть разговора с Андреем Золотаревым о том, как Путин играет Трампом, из-за чего назревает конфликт в рядах республиканцев, почему Путин заговорил о преемнике, а также возможен ли крах России, читайте, перейдя по ссылке.

cat: Какова вероятность перемирия в 2025 году, на ваш взгляд? Хочет ли прекращения огня Россия?

Андрей Золотарев: Вероятность перемирия не нулевая, учитывая, что для США крайне важно уйти из "войны Байдена", как говорит Трамп, и закрыть этот вопрос.

А вот Путин не спешит с перемирием, потому что в Кремле убеждены, что военная удача на их стороне, что Россия побеждает, что еще несколько месяцев – и, возможно, удастся взять Покровск и Константиновку, а затем с более сильной переговорной позиции диктовать условия мира.

Путин убежден, что военная удача на стороне России, а потому не пойдет на перемирие до осени, отметил Золотарев
Путин верит в скорых захват двух крупных городов Украины, потому не спешит с перемирием, считает Золотарев / Фото: kremlin.ru

Вероятнее всего, начавшееся российское наступление будет и дальше продолжаться. Также будут продолжаться массированные ракетно-дроновые удары России не только по военным, но и по гражданским объектам.

А вот осенью ситуация может измениться. Часть экспертов считает, что осенью возможно, удастся заключить перемирие. Обратите внимание, биржа прогнозов Polymarket, которая точно предсказала результаты президентских выборов в США, менее оптимистично оценивает возможность заключения перемирия в ближайшее время. Да, там по-прежнему ставят более 50% на то, что в 2025 году удастся заключить перемирие, но, тем не менее, эта цифра уменьшилась.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев рассказал о том, как Путин играет на чувствах Трампа, к какому выбору толкают Украину США, и возможен ли крах России:

Марина К.: Как вы оцениваете заявление Путина о создании буферной зоны вдоль границы с Украиной? СМИ сообщают, что речь идет о 15-20-километровой зоне в Сумской и Харьковской областях. Если это удастся России, какими будут последствия для нас, в частности, для жителей этих областей? А также может ли все пойти не по плану – и буферная зона будет создана на российской, а не украинской территории?

Андрей Золотарев: Для создания буферной зоны на российской территории ВСУ должны быть в немного лучшей кондиции в плане резервов, мотивации, подготовленности и обеспеченности боеприпасами. И самым сильным аргументом в переговорах как раз и была бы стабилизация фронта, но, увы, сейчас кризис под Константиновской: враг вклинился между нею и Покровском, что представляет угрозу для обоих городов, а в Сумской области противник уже в 20 км от Сум (если туда зайдет Россия, оттуда она уже не уйдет). Все это даст России возможность диктовать условия мира. А условия мира в кремлевском прочтении – это капитуляция Украины.

По словам Золотарева, Украине крайне важно стабилизировать фронт
Золотарев обратил внимание на кризис под Константиновкой, где враг вклинился между ней и Покровском / Карта DeepState

Nemo: Как вы полагаете, насколько реалистичен и вероятен захват Россией четырех областей Украины в 2025 году, в чем, судя по сообщению Bloomberg, уверен Путин?

Андрей Золотарев: Речь идет о территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в их административных границах. Если в Луганской области мы контролируем чуть менее 1% территории области, то значительная часть Донецкой области – это Славянско-Краматорская агломерация, Покровск и Мирноград, и все это контролируют ВСУ. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то бо́льшая их часть, а именно левобережье, оккупированы.

Да, высок риск, что мы можем потерять Покровск и Константиновку. Однако, учитывая темпы российского наступления, для захвата этих четырех областей России нужно либо еще несколько сот тысяч бойцов (может быть, Ким Чен Ын пришлет 200 тысяч, как пишут "зет-патриоты"), либо должен произойти обвал нашего фронта. Пока этого обвала нет, задание, которое ставит перед своими войсками Путин, на данный момент невыполнимо.

Дальше все будет зависеть от ВСУ: если мы удержим фронт, если не допустим каскадного его обрушения, то эта задача для российской армии из разряда трудно выполнимых.

Главред: К чему, на ваш взгляд, сводятся цели российского наступления, запланированного на лето? Какими будут основные задачи, если учесть, что вы утверждаете, что четыре области захватить у России не выйдет?

Андрей Золотарев: Грандиозного наступления а-ля Висло-Одерская операция с прорывом на глубину 500 км точно не будет. Скорее всего, российские войска будут шатать фронт, выискивая слабые места. Так случилось и под Константиновкой: противник нащупал слабое место и ударил там, и теперь нам одной-двумя бригадами заткнуть образовавшуюся дыру будет сложно. Как год назад было с Очеретино, после которого начались наши проблемы на южном фланге, так и сейчас российские войска ищут слабое место.

В ходе наступления РФ расчитывает найти слабые места в украинской обороне и обрушить фронт, отметил Золотарев
Грандиозного наступления россиян с прорывом на глубину 500 км точно не будет, заверил Золотарев / Фото: Минобороны РФ

А дальше у России расчет на то, что фронт начнет сыпаться, как шашечки домино. К этому и сводится суть летнего наступления российских войск. Стратегически это нужно России для того, чтобы растащить резервы украинских войск. Кремль делает ставку на то, что в конце концов найдется слабое место, на которое не хватит последнего батальона или последней бригады, чтобы купировать кризис. Это и есть война на истощение.

Сейчас в военном деле произошла революция. И теперь любая бронетанковая и колесная техника, которая появляется на расстоянии 5-10 км от линии фронта – это потенциальная мишень, и она тут же сжигается. С обеих сторон. И сконцентрировать большое количество техники для оперативного прорыва на большую глубину – нереальная задача. Это может произойти, только если рухнет фронт, но пока, слава Богу, этого удается избежать.

Потому и дальше будет идти планомерное расшатывание фронта противником в расчете на то, что резервы ВСУ все-таки закончатся.

Andrew_57: На ваш взгляд, возможен ли нелинейный и неожиданный ответ Украины на подготовку Россией наступления? В свое время она огорошила Москву Курской операцией и спутала противнику карты – чем Украина может помешать России сейчас?

Андрей Золотарев: Да, действительно, Курская операция ударила по мифологеме о том, что "ВСУ на грани, а фронт вот-вот рухнет". Тогда все увидели, что у ВСУ есть еще и резервы, и боеспособные части, которые могут нанести серьезный удар. Если бы это была рейдовая операция, в ходе которой мы бы ударили, зашли и отошли, можно было бы аплодировать, но поскольку все затянулось и трансформировалось в девятимесячное сидение в Курской области, не имея нормальных фортификаций и достаточного количества резервов, это превратилось в авантюру.

Я приводил пример кризиса под Константиновкой. У нас не хватает резервов, чтобы там купировать наши неприятности, но в то же время мы штурмуем Теткино, которое не имеет никакого стратегического значения.

Я пока не вижу перспективы кардинального переворота доски, который мог бы изменить стратегический баланс сил.

В войне на истощение у нас более слабые позиции, несмотря на санкционный режим и помощь партнеров. Ведь состояние экономики и демографии изначально говорило о том, что к войне на истощение Украина не готова. Но три года мы продержались. Благо, что поступала военная и финансовая помощь. Но всему приходит конец. К сожалению, изменение политической конъюнктуры в США и кризис в экономике стран Евросоюза ставят нас в крайне уязвимую позицию.

Безусловно, контратаковать Украина может. Но это, скорее, будут бои местного значения. А вот бои оперативно-тактического уровня вряд ли будут: для этого нужны десятки тысяч военнослужащих и сотни единиц техники, а такого свободного ресурса сейчас нет. А так, контратаки – это лучшее средство обороны. Все это мы видим, например, в районе Серебрянского леса, но это бои местного значения, которые кардинально стратегический баланс не меняют. К сожалению, фронт движется с востока на запад, а не наоборот.

По словам Золотарева, пока что нет перспектив кардинальных измений в балансе сил на фронте
В войне на истощение у Украины более слабые позиции, несмотря на санкционный режим и помощь партнеров, отметил Золотарев / Фото: 4 отдельная танковая бригада

Главред: То есть вы считаете, что Украина сейчас не в силах преподнести какие-либо неприятные сюрпризы России?

Андрей Золотарев: Украина может создать неприятности России, но добиться стратегического перелома при нынешнем уровне возможностей и поддержки – нет.

Omega: Каков ваш прогноз относительно дальнейшего хода войны и перспектив переговоров? По какой траектории мы будем двигаться в ближайшее время?

Андрей Золотарев: Надеюсь, что нам удастся удержать фронт и не допустить там больших проблем в ближайшие месяц-два. Это станет самым сильным аргументом и побудительным мотивом для ведения продуктивных переговоров. Не таких, как в Стамбуле, куда и российская, и украинская сторона приезжали с политическими целями. 15 мая 2022 года прекратила работать переговорная группа, и тогда был Мединский во главе делегации. Потому Россия это использовала как намек – мол, смотрите, потеряв территории, потеряв половину энергетики, потеряв сотни тысяч человеческих жизней, спустя три года мы вернулись в ту же точку. Плюс практически неизменным остался пакет требований Москвы. Украина ответила взаимно, никаких компромиссных точек не было. А такие позиции исключают продуктивный диалог.

Если удастся удержать фронт, позиция России станет более компромиссной. Пока в Кремле убеждены, что военная удача на их стороне, а это не способствует уступкам и жестам доброй воли.

И сейчас, судя по всему, Банковая будет просто тянуть время, хотя и перечить Трампу тоже не будет.

Borysenko: В России заявляли, что могу вести эту войну вечно, эксперты говорят – один-два года, другие эксперты – что проблемы будут уже в этом году. А как считаете вы, сколько РФ может вести войну такой интенсивности, что и сейчас?

Андрей Золотарев: На один-два года у России ресурсы есть. Об этом, кстати, говорил и Залужный.

Если Украина удержит фронт, позиция России станет компромиссной, отметил Золотарев
России хватит ресурсов, чтобы воевать еще год-два, считает Золотарев / Фото: УНИАН

Joker: Как вы считаете, каких возможностей, козырей, сюрпризов со стороны Украины в Кремле сейчас боятся больше всего?

Андрей Золотарев: В Кремле адаптировались, хотя был период, когда там боялись натовской техники и украинского наступления. Особенно после Харьковской операции, которая для Кремля стала шоком: тогда ВСУ освободили большую территорию, а российские войска потеряли большое количество техники. Собственно говоря, самым крупным поставщиком танков для ВСУ оказалась российская армия – более 300 российских танков поступило на вооружение наших Вооруженных сил в виде трофеев.

Однако, когда наше разрекламированное контрнаступление превратилось в "бросание стаканов в бетонную стену", Россия адаптировалась, решив, что не так страшны ВСУ.

Сейчас Кремлю больше всего "делают нервы" наши дроновые удары по российской территории и диверсионные акции. Но, в целом, Россия адаптировалась к затяжной войне.

Потому что российский обыватель эту войну практически не чувствует и не замечает. В 2022 году, когда у нас поставили под ружье почти миллион человек, а у России было менее 400 тысяч осенью 2022-го, и возник дефицит резервов, потому что контрактная российская армия тогда сточилась за весну-лето. Тогда в России началась мобилизация – и мы увидели полтора миллиона бегущих из РФ мужчин. Вспомните хотя бы сцены на границе с Грузией. Тогда на авансцену вышел Пригожин, и, несмотря ни на что, это дало свой эффект. А дальше Россия перешла на контрактную службу, начав использовать вместо кнута пряник. Для многих российских граждан 20 тысяч долларов, которые получают при подписании контракта, – это серьезный аргумент. А в России тех, для кого своя жизнь копейка, а чужая полушка, всегда хватало. Поэтому 30-40 тысяч человек в месяц в РФ по-прежнему набирают.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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