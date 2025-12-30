Без поддержки США Украина не сможет выиграть войну - Зеленский

Соединенные Штаты остаются критически важным партнером в обороне Украины.

Владимир Зеленский признал: без поддержки Вашингтона победа невозможна / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

Украина не сможет победить в войне без поддержки США

Ключевая помощь — системы ПВО, ракеты и боеприпасы

Без американской поддержки защита украинского неба станет невозможной

Украина не сможет победить в войне с Россией без дальнейшей поддержки со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Можем ли мы победить без американской поддержки? Нет. Без поддержки США мы не сможем защитить небо, даже сейчас это очень трудно", – сказал Зеленский.

По словам главы государства, Россия использует тысячи дронов и ракет. Американские ракеты для ПВО очень помогают.

"На поле боя мы используем артиллерию и снаряды, которые покупаем у Америки. Без этого мы не победим", – отметил Зеленский.

Другие заявления Зеленского в интервью Fox News

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий является самым сложным в переговорах о прекращении войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

По его словам, Украина не может просто отказаться от своих территорий, ведь это противоречит украинскому законодательству, позиции общества и реальной ситуации на местах.

"Мы не можем просто выйти из наших территорий. Это за пределами нашего закона. Это не только о законе — там живут люди, там находится наша армия", - подчеркнул президент.

Комментируя возможность референдума по территориям, Зеленский заявил, что такой шаг не даст положительного результата и не будет поддержан украинским обществом.

"Все хотят мира, но не любой ценой. Референдум об отказе от территорий не будет положительным для Украины", - считает президент.

Также Зеленский заявил, что глава РФ Владимир Путин не хочет мира, и доверять российскому диктатору нельзя. По его мнению, хозяин Кремля хочет пойти дальше.

"Он [Путин] не говорит о мире. Наоборот - говорит, что может пойти дальше. Это не сигналы мира", - заявил президент Украины.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.

Далее будет создана американская рабочая группа, которая будет заниматься достижением мира в Украине. Переговорщики начнут работать с Россией, и к ним могут присоединиться украинские чиновники.

В начале января лидеры стран "коалиции решительных" соберутся в Париже. На встрече планируется определить конкретный вклад каждой страны в обеспечение безопасности Украины.

