"Поздно переобулась": сбежавшая Maruv запела на украинском

Кристина Трохимчук
14 февраля 2026, 11:52
Maruv решила выпустить песню на украинском языке.
Maruv - песня на украинском
Maruv - песня на украинском / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Maruv

Вы узнаете:

  • Maruv запела на украинском языке
  • Как отреагировали украинцы

Скандальная певица Maruv, которая продолжает сотрудничество с россиянами после начала полномасштабного вторжения, решила вспомнить о своей родине и записала трек на украинском языке. Отрывок она опубликовала в TikTok и столкнулась с критикой соотечественников.

Певица решила использовать в пении и тексте намеки на украинский фольклор. Как стало понятно из звуковой дорожки, новый трек будет называться "Казала".

видео дня

"Мати моя мені казала: не розпускай ти, доню, коси. Любов то та іще забава, потім будуть з очей твоїх роси", — поет Maruv.

Maruv сейчас
Maruv сейчас / скрин из видео

Однако такого творческого порыва украинцы не оценили. Под видео певицы появились комментарии о том, что она поздно спохватилась со своей любовью к родине и украинскому языку после сознательного выбора работать в стране-агрессоре.

"Поздно переобулась, очень поздно…"

"А что, кроме украинев больше и никому не нужна?"

"Выходит одной ж на два кресла"

"Что там по войне?"

Maruv позиция
Maruv позиция / скрин из видео

Параллельно артистка не стесняется выпускать треки на русском языке. Интересно, что в новой русскоязычной песне был использован слишком громкий звук грома, который напомнил слушателям взрыв. Maruv решила иронизировать и ответила, что это было сделано для полного погружения.

Maruv ответила поклоннику
Maruv ответила поклоннику / скрин из TikTok

Maruv по войне РФ против Украины

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году артистка не делала прямых заявлений с осуждением действий России. Maruv фактически выбрала стратегию молчания, продолжая выпускать песни (как на русском, так и на английском языках) и выступать, в том числе за границей (например, в Дубае). Ранее из-за условий контракта с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), которая требовала прекратить гастроли в РФ, певица отказалась представлять страну на Евровидении-2019.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ранее Главред сообщал, что певица Алина Гросу наконец узнала пол долгожданного ребенка. Как призналась артистка, ей пришлось скрыть информацию о поле малыша от своей звездной крестной Ирины Билык, ведь она ошиблась в своем предсказании.

Также жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука не стесняется показывать, как проходит их путешествие в Испанию на День влюбленных. Супруги отправились в путешествие без сына - он остался в Польше.

Про персону: Maruv

— певица, композитор из Украины, победительница Национального отбора на 64-й песенный конкурс "Евровидение" с песней "Siren Song", сообщает Википедия. Из-за отказа подписать контракт и наличие гастрольной деятельности в России ее участие в Евровидении от Украины было отменено.

Известна тем, что несмотря на российско-украинскую войну, продолжила выступать в России, что негативно восприняли в Украине. В апреле 2021 выпустила клип с Филиппом Киркоровым, а 23 июля стала ведущей российского телеканала "Муз-ТВ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Maruv новости шоу бизнеса
