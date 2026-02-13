Джастин Трюдо приобрел любовное гнездышко для Кэти Перри

Дом может похвастаться семью спальнями, пятью ванными комнатами, кабинетом и собственным бальным залом.

Кэти Перри и Джастин Трюдо в отношениях / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Какой дом купил Джастин Трюдо

Как он отреагировал на поклонницу

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо обустраивается на новом месте после ухода с поста премьер-министра со своей подругой, поп-звездой Кэти Перри, — и особняком стоимостью 3,1 миллиона долларов.

Как сообщает Daily Mail, 54-летний бывший премьер-министр Канады приобрел почти 100-летний каменный особняк в престижном районе Отремон в Монреале, который он с гордостью показал певице на этой неделе.

Кэти Перри встречается с Трюдо / ua.depositphotos.com

Пару заметили за обедом в Leméac, французском бистро, расположенном менее чем в миле от его нового роскошного особняка.

Это привлекло внимание восторженных прохожих, которые пытались сфотографировать пару, но Трюдо отмахнулся от них, заявив, что они "переживают личный момент", как сообщила одна из поклонниц.

Во вторник очевидица, Леа Стрелиски, написала в Instagram, что попросила сфотографироваться с Перри, потому что ее 11-летняя дочь — большая поклонница певицы. Несмотря на отказ Трюдо, певица согласилась подписать автограф для ее дочери.

Джастин Трюдо купил дома / ua.depositphotos.com

Трюдо приобрел новый дом в середине января за 4,26 миллиона канадских долларов и, согласно открытым данным, завершил сделку в понедельник.

Агент по продаже элитной недвижимости Джозеф Монтанаро выставил дом на продажу в прошлом году за 4,5 миллиона долларов (3,3 миллиона долларов США).

Дом может похвастаться семью спальнями, пятью ванными комнатами, кабинетом и собственным бальным залом для проведения вечеринок.

О персоне: Кэти Перри Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. 13 раз номинирована на премию "Грэмми", имеет 6 наград Billboard Music Awards. Женщина года по версии издания Billboard (2012). Входит в список самых высокооплачиваемых музыкантов.

