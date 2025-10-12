Укр
Врасплох на яхте: Кэти Перри застали в объятиях известного политика

Кристина Трохимчук
12 октября 2025, 15:23
Роман Кэти Перри и Джастина Трюдо больше невозможно скрывать.
Кэти Перри, Джастин Трюдо
Кэти Перри и Джастин Трюдо в отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кэти Перри, Джастин Трюдо

Вы узнаете:

  • Кэти Перри застали с Джастином Трюдо
  • Папарацци запечатлели интимный момент пары

Слухи о новом романе мировой знаменитости Кэти Перри наконец нашли подтверждение. Как сообщает The Mail on Sunday, певица действительно состоит в отношениях с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Издание опубликовало эксклюзивные фотографии, на которых пара запечатлена во время отдыха у побережья Санта-Барбары, Калифорния. На снимках 40-летняя исполнительница хита I Kissed a Girl и 53-летний политик обнимаются и целуются на борту 24-метровой яхты Caravelle.

Кэти Перри
Кэти Перри подловили с Джастином Трюдо на яхте / фото: instagram.com, Кэти Перри

Пара выглядела расслабленной и счастливой, не обращая внимания на туристов с проходящего мимо судна. В какой-то момент Трюдо нежно обнял певицу за талию.

Роман между Перри и Трюдо начали обсуждать еще летом. Их заметили за интимным ужином в ресторане Le Violon в Монреале. Однако до сих пор оба отказывались комментировать свои отношения.

Кэти Перри
Кэти Перри не скрывает новый роман / фото: instagram.com, Кэти Перри

"Похоже, теперь все тайное стало явным — Кэти Перри и Джастин Трюдо больше не скрывают свою связь," — подытоживает британское издание.

Кэти Перри и Джастин Трюдо - отношения

Слухи о романе между поп-звездой Кэти Перри и бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо появились после их совместного ужина в Монреале в июле 2025 года. Оба недавно расстались со своими партнерами (Перри с Орландо Блумом, Трюдо с Софи Грегуар), что подогрело спекуляции.

Ранее Главред сообщал, что в июле 2025 года стало известно, что после девяти лет отношений, помолвки и рождения общего ребенка американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум расстались. Новым избранником звезды назвали Джастина Трюдо.

Также недавно издание People опубликовало заявление представителя Кэти Перри и Орландо Блума, который подтвердил, что романтические отношения в паре завершились. Впрочем, рассталась пара, по всей видимости, на мажорной ноте - Блум и Перри планируют поддерживать общение

О персоне: Кэти Перри

Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. 13 раз номинирована на премию "Грэмми", имеет 6 наград Billboard Music Awards. Женщина года по версии издания Billboard (2012). Входит в список самых высокооплачиваемых музыкантов.

