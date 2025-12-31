Укр
Читать на украинском
  Новости
  Звёзды

Джордж Клуни с детьми покидает США - что произошло

Анна Подгорная
31 декабря 2025, 00:14
55
Джордж и Амаль Клуни всерьез обеспокоены вопросом безопасности.
Джордж Клуни, Амаль Кулни
Джордж Клуни жена - актер вместе с Амаль и детьми переезжает во Францию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Джордж Клуни с семьей получил французское гражданство
  • Теперь звезда - гражданин США и Франции

Американский актер Джордж Клуни принял серьезное решение относительно своей семьи. Он, его жена Амаль Аламуддин и их двое детей, восьмилетние Элла и Александр, стали гражданами Франции, сообщает France 24.

Решающим фактором переезда семьи стала политика приватности страны. Ранее в беседе с RTL Клуни отмечал, что ему импонируют французский язык и культура, а также возможность чувствовать себя в безопасности.

видео дня

"Я люблю французскую культуру, ваш язык, даже если я все еще плохо им владею после 400 дней курсов. Здесь не фотографируют детей. У школьных ворот не караулят папарацци. Это для нас главное", - сказал актер.

В 2021 году Клуни и Аламуддин приобрели винодельню Domaine du Canadel на юге Франции, которую позже перестроили в поместье.

Джордж Клуни, Амаль Клуни
Джордж Клуни жена - актер вместе с Амаль и детьми переезжает во Францию / ua.depositphotos.com

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом. Свадьбу певица планирует весной - к своему 80-летнему юбилею.

Также стало известно, что звезда "Секса в большом городе", 69-летняя англо-канадская актриса Ким Кэттролл, вышла замуж. Это четвертый брак "Саманты Джонс".

Читайте также:

О персоне: Джордж Клуни

Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).

