Как ухаживать за волосами во время блэкаутов: советы экспертов

Марина Иваненко
15 февраля 2026, 07:50
Блэкауты — не повод жертвовать уходом. Как сохранить чистоту волос без света и воды: средства, гаджеты и советы экспертов.
Как ухаживать за волосами во время блэкаутов
Как ухаживать за волосами во время блэкаутов / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как ухаживать за волосами во время длительных блэкаутов
  • Приборы для ухода за волосами, когда нет света

Отключение электроэнергии и водоснабжения стало серьезным вызовом для повседневной жизни украинцев. Однако даже в таких условиях ухоженный вид остается достижимым. Главред делится проверенными лайфхаками — от портативных душей до специальных средств, которые помогают сохранять чистоту волос до недели.

Когда привычные ритуалы недоступны

Как рассказывают на канале "YouHairBlog", длительные блэкауты заставляют пересматривать стандартные подходы к уходу. При отсутствии воды и электричества мытье головы "в любой момент" становится невозможным. Именно поэтому специалисты советуют действовать стратегически — начиная с превентивного ухода.

Превентивные средства — ключ к свежему виду

Существуют специальные продукты, которые наносятся на корни сразу после мытья и сушки волос. Они создают невидимый барьер, замедляющий выделение себума. В результате укладка дольше сохраняет опрятный вид, а волосы не жирнеют уже на следующий день.

Очищающие спреи вместо полноценного мытья

Когда волосы начинают терять свежесть, на помощь приходят очищающие спреи нового поколения. Это не классический сухой шампунь. Средство наносится на корни, после чего волосы желательно слегка просушить феном (если есть возможность). Такой подход позволяет поддерживать аккуратный вид до недели без пересушивания кожи головы.

Холодная вода — не враг волосам

Опасения по поводу мытья головы холодной водой являются мифом. Низкая температура не вредит структуре волос и не вызывает сечения. Наоборот, гораздо более опасна горячая вода, которая повреждает защитный слой и пересушивает пряди.

Единственная сложность холодной воды — она хуже растворяет жир. Из-за этого волосы могут казаться невымытыми, однако вреда самому волосу такая процедура не наносит.

Видео о том, как ухаживать за волосами во время длительных блэкаутов, можно посмотреть здесь:

Сушка без электричества: что можно, а что — нет

При отсутствии света категорически запрещено сушить волосы над газовой плитой, обогревателями или духовкой. Агрессивное прямое тепло буквально сжигает волосы. Лучше дать им высохнуть естественным путем или подольше подержать полотенце.

Стоит помнить: газовые обогреватели сильно высушивают воздух. В такие периоды волосы нуждаются в более питательных и увлажняющих масках для компенсации потери влаги.

Гаджеты, которые спасают во время блэкаутов

Аккумуляторные фены

Современные модели работают от батареи и в основном имеют режим холодного обдува. Более мощные варианты способны подавать теплый воздух. Они идеальны для фиксации корней после сухого шампуня или легкой сушки летом.

Портативный душ

Настоящий must-have при отсутствии водоснабжения. Устройство состоит из насоса, шланга и лейки. Насос опускается в любую емкость с водой — ведро, таз или бочку — и обеспечивает стабильный напор.

Такой девайс позволяет помыть голову или даже принять душ двум людям, используя около 50 литров воды. Многие модели имеют несколько режимов и кнопку управления непосредственно на лейке, что помогает экономить воду.

Как работают салоны красоты в условиях блэкаута

Владельцы салонов и мастера также адаптируются. Для обогрева часто используют каталитические газовые обогреватели, разрешенные для жилых помещений. Они обеспечивают комфортную температуру, однако требуют хорошей вентиляции и не могут использоваться во время сна.

Сочетание портативного душа и автономного обогрева позволяет салонам работать даже во время полного отключения электроэнергии.

Уход — это забота, а не комфортные условия

Блэкауты требуют изобретательности, но не являются поводом отказываться от ухода за собой. Превентивная косметика, аккумуляторные гаджеты и мобильные системы подачи воды помогают пережить сложные времена с достоинством. Главное — соблюдать безопасность, избегать экстремальных температур и поддерживать друг друга.

Об источнике: YouHairBlog

YouHairBlog — это украинский YouTube-канал, посвященный профессиональному и домашнему уходу за волосами, который ведет практикующий стилист-парикмахер и колорист. Автор канала делится экспертными знаниями о сложном окрашивании, техниках стрижек и основах колористики, ориентируясь как на профессионалов, так и на обычных пользователей. Контент отличается честными обзорами косметических средств и девайсов, в частности популярных стайлеров Dyson, где раскрываются детали, о которых часто умалчивают бренды. Блогер помогает зрителям эффективно подбирать домашний уход, разъясняя сигналы кожи головы и ошибки, портящие структуру волос. Кроме теоретических советов, на канале можно найти практические инструкции по работе с клиентами в салоне и лайфхаки для поддержания красоты в экстремальных условиях. Благодаря профессиональной подаче и акценту на здоровье волос, проект стал полезным ресурсом для формирования правильной культуры ухода.

