Как выглядеть стильно в мороз: модные правила зимнего образа

Как не мерзнуть зимой и при этом выглядеть элегантно? 5 правил многослойности, которые помогут сохранить тепло, стиль и комфорт даже в сильный мороз.

Стильные правила утепления / Коллаж: Главред, скриншоты

Зима в Украине — это всегда вызов для гардероба. Мы привыкли выбирать между красотой и теплом, как будто совместить эти два понятия невозможно. Однако современная мода наконец-то стала гуманной: сегодня "капустный" стиль — это не приговор, а полноценный тренд.

Главред расскажет о пяти золотых правилах многослойности, которые помогут оставаться в тепле и при этом выглядеть элегантно.

1. Правильная формула слоев

Как рассказывает стилист Инна Вихорова, секрет тепла — не в толщине свитера, а в воздухе между слоями одежды. Классическая формула выглядит так:

Первый слой (база) — термобелье или облегающая майка из натуральных тканей с примесью синтетики для отвода влаги. Она должна сидеть как "вторая кожа".

Второй слой (изоляция) — шерстяной джемпер, флисовое худи или кашемировый свитер. Именно он удерживает тепло тела.

Третий слой (защита) — пуховик, пальто-оверсайз или дубленка, которые не сковывают движений.

2. Натуральные материалы греют лучше

Можно надеть три акриловых свитера и все равно мерзнуть. Синтетика не греет — она только создает "эффект парника".

Ищите в составе: шерсть (merino, virgin wool), кашемир, ангору. Даже 20% шерсти значительно повышают теплоизоляцию.

Лайфхак: тонкий кашемировый гольф под рубашку — стильный офисный вариант, который греет лучше массивного синтетического свитера.

3. Защищайте уязвимые зоны

Даже самая теплая куртка не спасет, если открыты лодыжки или голова без шапки — организм мгновенно теряет тепло.

Обувь и стопы: выбирайте массивную подошву, высокие носки, термостельки. Чем дальше стопа от холодной земли, тем теплее.

Аксессуары: шарфы-пледы, балаклавы, капоры сейчас на пике моды. Они не только греют, но и добавляют образу объема и фактуры.

4. Не покупайте зимнюю одежду "впритык"

Тесный пуховик сжимает внутренние слои, вытесняя воздух, который и удерживает тепло. Между свитером и курткой должна свободно проходить ладонь.

Это позволяет:

сохранять тепло;

надевать дополнительные слои;

использовать главный прием стильных европейских женщин — тонкий ультралегкий пуховик или жилет под пальто.

5. Правильный низ — половина тепла

Джинсы зимой — не лучший выбор: деним быстро охлаждается.

Лучше выбирать:

брюки из шерсти или вельвета;

кожаные брюки с утеплением;

для юбок — длину миди или макси из плотных тканей.

В сочетании с высокими сапогами, которые заходят под юбку, это создает непрерывную линию тепла.

Полезный зимний минимум

Термобелье — ваш невидимый супергерой. Тонкая пуховая жилетка — для экстремальных минусов. Шерстяные аксессуары — шапка, шарф и перчатки. Обувь с запасом — чтобы пальцы не сдавливались теплым носком.

Быть стильной зимой — не значит терпеть холод ради красоты. Это умение грамотно комбинировать фактуры, материалы и объемы. Настоящий шик — это когда вам тепло и уютно, независимо от прогноза погоды.

