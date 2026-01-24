Как выглядеть стильно в мороз: модные правила зимнего образа

О чем вы узнаете:
- Как не замерзнуть зимой
- Как выглядеть стильно зимой
Зима в Украине — это всегда вызов для гардероба. Мы привыкли выбирать между красотой и теплом, как будто совместить эти два понятия невозможно. Однако современная мода наконец-то стала гуманной: сегодня "капустный" стиль — это не приговор, а полноценный тренд.
Главред расскажет о пяти золотых правилах многослойности, которые помогут оставаться в тепле и при этом выглядеть элегантно.
1. Правильная формула слоев
Как рассказывает стилист Инна Вихорова, секрет тепла — не в толщине свитера, а в воздухе между слоями одежды. Классическая формула выглядит так:
- Первый слой (база) — термобелье или облегающая майка из натуральных тканей с примесью синтетики для отвода влаги. Она должна сидеть как "вторая кожа".
- Второй слой (изоляция) — шерстяной джемпер, флисовое худи или кашемировый свитер. Именно он удерживает тепло тела.
- Третий слой (защита) — пуховик, пальто-оверсайз или дубленка, которые не сковывают движений.
2. Натуральные материалы греют лучше
Можно надеть три акриловых свитера и все равно мерзнуть. Синтетика не греет — она только создает "эффект парника".
Ищите в составе: шерсть (merino, virgin wool), кашемир, ангору. Даже 20% шерсти значительно повышают теплоизоляцию.
Лайфхак: тонкий кашемировый гольф под рубашку — стильный офисный вариант, который греет лучше массивного синтетического свитера.
3. Защищайте уязвимые зоны
Даже самая теплая куртка не спасет, если открыты лодыжки или голова без шапки — организм мгновенно теряет тепло.
Обувь и стопы: выбирайте массивную подошву, высокие носки, термостельки. Чем дальше стопа от холодной земли, тем теплее.
Аксессуары: шарфы-пледы, балаклавы, капоры сейчас на пике моды. Они не только греют, но и добавляют образу объема и фактуры.
Видео о том, как одеваться зимой и выглядеть стильно, можно посмотреть здесь:
4. Не покупайте зимнюю одежду "впритык"
Тесный пуховик сжимает внутренние слои, вытесняя воздух, который и удерживает тепло. Между свитером и курткой должна свободно проходить ладонь.
Это позволяет:
- сохранять тепло;
- надевать дополнительные слои;
- использовать главный прием стильных европейских женщин — тонкий ультралегкий пуховик или жилет под пальто.
5. Правильный низ — половина тепла
Джинсы зимой — не лучший выбор: деним быстро охлаждается.
Лучше выбирать:
- брюки из шерсти или вельвета;
- кожаные брюки с утеплением;
- для юбок — длину миди или макси из плотных тканей.
В сочетании с высокими сапогами, которые заходят под юбку, это создает непрерывную линию тепла.
Полезный зимний минимум
- Термобелье — ваш невидимый супергерой.
- Тонкая пуховая жилетка — для экстремальных минусов.
- Шерстяные аксессуары — шапка, шарф и перчатки.
- Обувь с запасом — чтобы пальцы не сдавливались теплым носком.
Быть стильной зимой — не значит терпеть холод ради красоты. Это умение грамотно комбинировать фактуры, материалы и объемы. Настоящий шик — это когда вам тепло и уютно, независимо от прогноза погоды.
Об источнике: Inna Vikhorova
Канал создан в 2013 году. На данный момент подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для разных типов фигур.
