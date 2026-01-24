Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Как выглядеть стильно в мороз: модные правила зимнего образа

Марина Иваненко
24 января 2026, 11:23
8
Как не мерзнуть зимой и при этом выглядеть элегантно? 5 правил многослойности, которые помогут сохранить тепло, стиль и комфорт даже в сильный мороз.
Стильные правила утепления
Стильные правила утепления / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как не замерзнуть зимой
  • Как выглядеть стильно зимой

Зима в Украине — это всегда вызов для гардероба. Мы привыкли выбирать между красотой и теплом, как будто совместить эти два понятия невозможно. Однако современная мода наконец-то стала гуманной: сегодня "капустный" стиль — это не приговор, а полноценный тренд.

видео дня

Главред расскажет о пяти золотых правилах многослойности, которые помогут оставаться в тепле и при этом выглядеть элегантно.

1. Правильная формула слоев

Как рассказывает стилист Инна Вихорова, секрет тепла — не в толщине свитера, а в воздухе между слоями одежды. Классическая формула выглядит так:

  • Первый слой (база) — термобелье или облегающая майка из натуральных тканей с примесью синтетики для отвода влаги. Она должна сидеть как "вторая кожа".
  • Второй слой (изоляция) — шерстяной джемпер, флисовое худи или кашемировый свитер. Именно он удерживает тепло тела.
  • Третий слой (защита) — пуховик, пальто-оверсайз или дубленка, которые не сковывают движений.

2. Натуральные материалы греют лучше

Можно надеть три акриловых свитера и все равно мерзнуть. Синтетика не греет — она только создает "эффект парника".

Ищите в составе: шерсть (merino, virgin wool), кашемир, ангору. Даже 20% шерсти значительно повышают теплоизоляцию.

Лайфхак: тонкий кашемировый гольф под рубашку — стильный офисный вариант, который греет лучше массивного синтетического свитера.

3. Защищайте уязвимые зоны

Даже самая теплая куртка не спасет, если открыты лодыжки или голова без шапки — организм мгновенно теряет тепло.

Обувь и стопы: выбирайте массивную подошву, высокие носки, термостельки. Чем дальше стопа от холодной земли, тем теплее.

Аксессуары: шарфы-пледы, балаклавы, капоры сейчас на пике моды. Они не только греют, но и добавляют образу объема и фактуры.

Видео о том, как одеваться зимой и выглядеть стильно, можно посмотреть здесь:

4. Не покупайте зимнюю одежду "впритык"

Тесный пуховик сжимает внутренние слои, вытесняя воздух, который и удерживает тепло. Между свитером и курткой должна свободно проходить ладонь.

Это позволяет:

  • сохранять тепло;
  • надевать дополнительные слои;
  • использовать главный прием стильных европейских женщин — тонкий ультралегкий пуховик или жилет под пальто.

5. Правильный низ — половина тепла

Джинсы зимой — не лучший выбор: деним быстро охлаждается.

Лучше выбирать:

  • брюки из шерсти или вельвета;
  • кожаные брюки с утеплением;
  • для юбок — длину миди или макси из плотных тканей.

В сочетании с высокими сапогами, которые заходят под юбку, это создает непрерывную линию тепла.

Полезный зимний минимум

  1. Термобелье — ваш невидимый супергерой.
  2. Тонкая пуховая жилетка — для экстремальных минусов.
  3. Шерстяные аксессуары — шапка, шарф и перчатки.
  4. Обувь с запасом — чтобы пальцы не сдавливались теплым носком.

Быть стильной зимой — не значит терпеть холод ради красоты. Это умение грамотно комбинировать фактуры, материалы и объемы. Настоящий шик — это когда вам тепло и уютно, независимо от прогноза погоды.

Об источнике: Inna Vikhorova

Канал создан в 2013 году. На данный момент подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для разных типов фигур.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода стилист секреты красоты интересные новости
