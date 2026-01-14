Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Косметику нужно немедленно выбросить: четыре признака просрочки

Алена Кюпели
14 января 2026, 21:29
17
Не все продукты имеют одинаковый срок годности, поэтому знание того, какие из них просрочены, имеет решающее значение.
Какие средства нужно выкинуть
Какие средства нужно выкинуть / Коллаж Главред, фото Pixabay

Кратко:

  • О каких средствах идет речь
  • Что говорят эксперты

Время от времени важно перебирать все свои косметические средства и убедиться, что они по-прежнему пригодны для использования. Со временем легко накапливаются пустые и наполовину использованные средства, поэтому тщательная чистка в это время года для обновления и пополнения запасов может быть полезной.

Не все продукты имеют одинаковый срок годности, поэтому знание того, какие из них просрочены, имеет решающее значение для общего здоровья вашей кожи.

видео дня
Эксперты рассказали о сроках годности
Эксперты рассказали о сроках годности / Фото Pixabay

Дерматологи Кэролин Джейкоб и Соломией Грущак из Чикагской клиники косметической хирургии и дерматологии рассказали о том, как распознать просроченные продукты, какие из них представляют наибольший риск после того, как испортятся, и как долго на самом деле хранятся определенные продукты при правильном хранении.

4 признака того, что ваш косметический продукт просрочен

Как и в случае с продуктами питания, важно выбрасывать продукты с истекшим сроком годности. "Их эффективность или безопасность после этих дат не проверялись, и опасение заключается в том, что вы просто будете тратить время на использование продукта, который не приносит пользы вашей коже", — говорит Джейкоб. "Кожа — самый большой орган вашего тела, поэтому к ней нужно хорошо относиться, используя свежие и полезные для вас средства", — добавляет она.

Проверяя содержимое вашей ванной комнаты и косметички, Джейкоб и Грущак советуют как можно скорее выбрасывать продукты, которые проявляют хотя бы один из этих четырех признаков:

Текстура: Оцените текстуру каждого продукта, когда вы выдавливаете его из дозатора или наносите на руку. Если наблюдается расслоение, образование комочков, зернистость или скопление масла, пора выбросить его.

Запах: Если у продукта кислый, прогорклый или металлический запах, это ключевой признак того, что он больше не безопасен для использования. "Это особенно актуально для солнцезащитных кремов, которые в этом случае не будут обеспечивать защиту кожи, что может привести к сильному солнечному ожогу, если срок годности продукта истек", — говорит Джейкоб.

Эффективность: Средства по уходу за кожей и декоративная косметика, демонстрирующие ослабление пигментации или снижение пенообразования, больше не выполняют свою функцию.

Заметные изменения пигментации: Обращайте внимание на изменения цвета, особенно в антиоксидантных продуктах, таких как сыворотки с витамином С. Это признак того, что продукт больше не стабилен.

Некоторые средства могут быть опасными для здоровья
Некоторые средства могут быть опасными для здоровья / Фото Pixabay

3 продукта, которые нельзя использовать после истечения срока годности

Макияж для глаз: Такие продукты, как тушь, жидкая подводка для глаз и кремовые тени для век, никогда не следует использовать после истечения срока годности. Формулы на водной основе и продукты, которые часто попадают в глаза, могут способствовать размножению бактерий, что может привести к ячменю, раздражению или конъюнктивиту. Выбросьте тушь и подводку для глаз, если у вас была глазная инфекция; продолжение их использования может вызвать повторную инфекцию.

Продукты с активными ингредиентами: Средства по уходу за кожей, такие как сыворотки с витамином С, ретиноиды, AHA и BHA, могут быстро разрушаться, если их не герметично упаковывать после использования. Воздействие воздуха и света окисляет эти активные вещества, делая их неэффективными и потенциально раздражающими.

Сыворотки и средства для точечного лечения угревой сыпи после процедур: эти продукты, используемые на поврежденной коже, могут вызвать раздражение или инфекцию, если они загрязнены или просрочены.

Если вы заметили внезапное жжение или покалывание от какого-либо продукта, скорее всего, срок его годности истек, считает Грущак. Другие признаки раздражения кожи косметическим средством включают покраснение или шелушение.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода секреты красоты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В эту игру можно играть вдвоем: России грозит энергетический коллапс

В эту игру можно играть вдвоем: России грозит энергетический коллапс

22:00Мнения
Какими будут отключения света во время чрезвычайного положения в энергетике: что ждет Украину

Какими будут отключения света во время чрезвычайного положения в энергетике: что ждет Украину

21:18Энергетика
Свет будут отключать весь день: графики отключения для Днепра и области на 15 января

Свет будут отключать весь день: графики отключения для Днепра и области на 15 января

21:00Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Финансовый прорыв и яркий роман: кому улыбнется удача до конца зимы - гороскоп

Финансовый прорыв и яркий роман: кому улыбнется удача до конца зимы - гороскоп

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Последние новости

22:00

В эту игру можно играть вдвоем: России грозит энергетический коллапс

21:29

Косметику нужно немедленно выбросить: четыре признака просрочки

21:19

НУШ меняет старшую школу: что будет с селами, лицеями и предметами

21:18

Какими будут отключения света во время чрезвычайного положения в энергетике: что ждет Украину

21:00

Свет будут отключать весь день: графики отключения для Днепра и области на 15 январяФото

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
20:49

40 часов или по ставке: сколько на самом деле должен работать учитель на каникулах

20:46

Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

20:46

Меган Маркл может впервые за 4 года приехать в Британию: названа причина приезда

20:44

Настя Каменских встревожила признанием о своем состоянии после госпитализации

Реклама
20:43

Кристина Соловий засветилась с новым бойфрендом: как он выглядитВидео

20:24

Свет будут отключать чаще - новые графики для Черкасской области на 15 января

20:09

В Украине отменят комендантский час - о каких регионах идет речь

19:49

В Украине вводят чрезвычайное положение в энергетике: что изменится

19:49

Как будут отключать свет в Запорожской области 15 января - новые графики

19:41

Люди, рожденные в эти месяцы, одарены божественной аурой - кто они

19:15

"Трамп принял решение": в Reuters назвали дату новой атаки США по Ирану

19:10

Обыски в парламенте: в Украине создана новая ветвь власти?мнение

18:37

Превзошла Скарлетт Йоханссон: названа самая кассовая актриса в истории кино

18:35

Когда Украину впервые признали независимой - новое открытие "ломает" учебники историиВидео

18:35

Доллар и евро синхронно движутся вниз: новый курс валют на 15 января

Реклама
18:10

Отключение света 15 января: Укрэнерго рассказало об ограничениях на завтра

17:50

США вводят новое неприятное ограничение для россиян - Fox News

17:45

Влетит в копеечку: водителям "светят" штрафы за неправильную тонировку автоВидео

17:44

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с животными за 31 секунду

17:29

Оптимальная температура: когда кошки начинают страдать от холода и что с этим делать

17:04

Переговоры с представителями США в Москве: Лавров неожиданно выдвинул условие

16:51

Почему трубы отопления лопаются в мороз даже без воды и как это предотвратить

16:44

Четыре знака зодиака ждет ожидает триумф во всех делах – кто они

16:29

В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

16:15

Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

16:07

Что такое EcoFlow и как он работает: можно ли от него запитать всю квартиру

15:52

Вышел трейлер нового сериала со звездой "Теории большого взрыва"Видео

15:43

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

15:37

Призрак в подземельях Львова выдал предупреждение для украинцев: какой знак он оставилВидео

15:30

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

15:21

"Бедная ты с Марусей": жена нового министра Обороны Федорова высказалась о его назначении

14:49

Что запрещено разогревать в микроволновке: названы 7 продуктов

14:44

30 млн рублей налогов на армию агрессора: в Житомирской области бывший чиновник Андрей Задирака работает с российским бизнесом - СМИ

14:41

В Киеве улучшится ситуация со светом: Свириденко сказала, когда и назвала условие

14:29

"Есть свои испытания": Lida Lee рассказала о табу в отношениях с Салемом

Реклама
14:26

Светлана Билоножка рассказала, как ей приходится выживать - детали

14:21

Шмыгаль стал новым главой Минэнерго и сделал важное заявление

13:48

Умер депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов - что известно

13:46

Почему 15 января нельзя впускать в дом чужих людей: какой церковный праздник

13:32

Долиной отменили очередной юбилейный концерт в РФ

13:21

Станет теплее на 33%: как обогреть комнату без дополнительного обогревателя

13:11

"Не буду больше": Кончита Вурст окончательно отреклась от Евровидения

13:03

Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине - на какой срок

13:02

Дизайнер и муза: что известно о супруге нового министра обороны Михаила Федорова

13:00

Аудит ТЦК, дроны и ИИ: основные направления Федорова на посту главы Минобороны

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять