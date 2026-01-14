Косметику нужно немедленно выбросить: четыре признака просрочки

Кратко:
- О каких средствах идет речь
- Что говорят эксперты
Время от времени важно перебирать все свои косметические средства и убедиться, что они по-прежнему пригодны для использования. Со временем легко накапливаются пустые и наполовину использованные средства, поэтому тщательная чистка в это время года для обновления и пополнения запасов может быть полезной.
Не все продукты имеют одинаковый срок годности, поэтому знание того, какие из них просрочены, имеет решающее значение для общего здоровья вашей кожи.
Дерматологи Кэролин Джейкоб и Соломией Грущак из Чикагской клиники косметической хирургии и дерматологии рассказали о том, как распознать просроченные продукты, какие из них представляют наибольший риск после того, как испортятся, и как долго на самом деле хранятся определенные продукты при правильном хранении.
4 признака того, что ваш косметический продукт просрочен
Как и в случае с продуктами питания, важно выбрасывать продукты с истекшим сроком годности. "Их эффективность или безопасность после этих дат не проверялись, и опасение заключается в том, что вы просто будете тратить время на использование продукта, который не приносит пользы вашей коже", — говорит Джейкоб. "Кожа — самый большой орган вашего тела, поэтому к ней нужно хорошо относиться, используя свежие и полезные для вас средства", — добавляет она.
Проверяя содержимое вашей ванной комнаты и косметички, Джейкоб и Грущак советуют как можно скорее выбрасывать продукты, которые проявляют хотя бы один из этих четырех признаков:
Текстура: Оцените текстуру каждого продукта, когда вы выдавливаете его из дозатора или наносите на руку. Если наблюдается расслоение, образование комочков, зернистость или скопление масла, пора выбросить его.
Запах: Если у продукта кислый, прогорклый или металлический запах, это ключевой признак того, что он больше не безопасен для использования. "Это особенно актуально для солнцезащитных кремов, которые в этом случае не будут обеспечивать защиту кожи, что может привести к сильному солнечному ожогу, если срок годности продукта истек", — говорит Джейкоб.
Эффективность: Средства по уходу за кожей и декоративная косметика, демонстрирующие ослабление пигментации или снижение пенообразования, больше не выполняют свою функцию.
Заметные изменения пигментации: Обращайте внимание на изменения цвета, особенно в антиоксидантных продуктах, таких как сыворотки с витамином С. Это признак того, что продукт больше не стабилен.
3 продукта, которые нельзя использовать после истечения срока годности
Макияж для глаз: Такие продукты, как тушь, жидкая подводка для глаз и кремовые тени для век, никогда не следует использовать после истечения срока годности. Формулы на водной основе и продукты, которые часто попадают в глаза, могут способствовать размножению бактерий, что может привести к ячменю, раздражению или конъюнктивиту. Выбросьте тушь и подводку для глаз, если у вас была глазная инфекция; продолжение их использования может вызвать повторную инфекцию.
Продукты с активными ингредиентами: Средства по уходу за кожей, такие как сыворотки с витамином С, ретиноиды, AHA и BHA, могут быстро разрушаться, если их не герметично упаковывать после использования. Воздействие воздуха и света окисляет эти активные вещества, делая их неэффективными и потенциально раздражающими.
Сыворотки и средства для точечного лечения угревой сыпи после процедур: эти продукты, используемые на поврежденной коже, могут вызвать раздражение или инфекцию, если они загрязнены или просрочены.
Если вы заметили внезапное жжение или покалывание от какого-либо продукта, скорее всего, срок его годности истек, считает Грущак. Другие признаки раздражения кожи косметическим средством включают покраснение или шелушение.
