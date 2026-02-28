Укр
Во Львове на чердаке нашли настоящий американский клад: что там было

Юрий Берендий
28 февраля 2026, 15:15
На одном из чердаков во Львове обнаружили облигацию легендарной американской авиакомпании Pan American World Airways, которая связала историю города с США.
Заброшенные старинные дома иногда скрывают настоящие сенсации. На одном из львовских чердаков обнаружили уникальную находку, которая напрямую связывает город с историей США. Речь идет не просто о старых бумагах, а о редкой американской облигации легендарной авиакомпании Pan American. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube.

Главред выяснил, где в Украине можно найти сокровища.

Что именно нашли на львовском чердаке

Сокровищеискатели, которые работают со старыми зданиями, привыкли находить бытовые документы прошлых веков: счета-фактуры, квитанции, расписки. Среди таких бумаг встречаются, например, документы на ремонт конной повозки — своеобразный аналог современного чека из автосервиса.

Но на этот раз находка оказалась значительно ценнее.

"Эта американская облигация была найдена на чердаке во Львове. Это очень раритетная облигация. Первая американская авиакомпания Pan American", — рассказал кладоискатель первой гильдии Киева Алексей Самков.

Почему эта облигация такая ценная

Pan American была основана в 1920-х годах и стала символом "золотой эры" американских авиаперевозок. На протяжении десятилетий компания выполняла роль фактического национального перевозчика США и была пионером трансатлантических рейсов.

Ценные бумаги такой компании — настоящий раритет, особенно если они сохранились за пределами Америки. Сам факт их существования во Львове выглядит почти невероятным.

Как американское сокровище оказалось в Украине

Эксперты предполагают, что ответ кроется в истории эмиграции. Львов в разные периоды был городом, из которого тысячи людей отправлялись за океан — в США и Канаду.

По словам Алексея Самкова, скорее всего, облигация принадлежала одному из таких эмигрантов.

"Скорее всего, кто-то из эмигрантов был акционером компании Pan America и привез ее из США или Канады", — пояснил он.

Впоследствии документ мог быть забыт, спрятан среди других бумаг и десятилетиями пролежать на чердаке, ожидая своего открытия.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" – это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

