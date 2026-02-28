Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

Анна Косик
28 февраля 2026, 10:25
Трамп призвал главную военную силу Ирана "сложить оружие".
Трамп, удар по Ирану
Трамп объяснил цель операции США и Израиля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщил Трамп:

  • В Иране началась военная операция по устранению угроз для США
  • Вашингтон ответил на враждебную риторику иранских властей
  • Народу Ирана после окончания операции нужно брать ситуацию в свои руки

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США начали военную операцию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима. Об этом он написал в Truth Social.

По его словам, иранский режим несет "неизбежные угрозы", а руководство страны является "жестокой группой людей", чья деятельность несет прямую опасность для США, а именно войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.

видео дня

Трамп добавил, что иранские власти десятилетиями используют враждебную риторику в адрес Вашингтона, что в конечном итоге привело к нынешнему военному ответу. Также президент США призвал народ Ирана взять власть в свои руки, после того как операция будет завершена.

"Это будет, вероятно, ваш единственный шанс на многие поколения. На протяжении многих лет вы просили Америку о помощи, но вы ее никогда не получали", - сказал он.

Скрин из тг
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео заявления Трампа:

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за лидерство и заявил, что "убийственный террористический режим" Ирана не должен быть вооружен ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству.

Иран, политическая система Ирана, лидер Ирана, Инфографика
Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

"Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы храбрый иранский народ взял свою судьбу в свои руки. Настало время для всех частей иранского народа — персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвази — свергнуть иго тирании и создать свободный и миролюбивый Иран. Я призываю вас, граждане Израиля, следовать инструкциям Командования тылового фронта. В ближайшие дни, во время операции "Рик льва", от нас всех потребуется выдержка и сила духа. Вместе мы будем стоять, вместе мы будем сражаться, и вместе мы обеспечим вечность Израилю", - добавил он.

Атаки по Ирану - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Накануне адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Ранее сообщалось, что американская сторона начала частичный вывод персонала из ключевых баз на Ближнем Востоке как превентивный шаг на фоне роста напряженности.

Другие новости:

Об источнике: Truth Social

Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Иран Дональд Трамп новости Ирана новости Израиля Удар Израиля по Ирану Атака на Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

11:18Война
На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

11:07Фронт
Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

10:25Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

Последние новости

11:18

Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

11:07

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

10:40

Японская подкормка для комнатных цветов: три ингредиента — и будет море бутоновВидео

10:27

В Киеве военные и ветераны могут пройти бесплатную реабилитацию: как записаться

10:25

Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
10:16

"Потом еле откачали": путинист Киркоров опозорился на сцене

09:44

Кремль выбрал цели: ISW предупредил о подготовке РФ к новому наступлению

09:27

Израиль нанес удар по Ирану: прогремели десятки взрывов, что известноВидео

09:19

Одна чайная ложка — и цветение круглый год: натуральное удобрение своими рукамиВидео

Реклама
09:00

Цель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 годуВидео

08:56

Проведут ли выборы в Украине в ближайшие месяцы – ответ Зеленского

08:30

Дроны мощно ударили по РФ, зафиксирован пожар: уже известно о последствиях

07:45

Армия РФ не прорвалась: ВСУ добились успеха на трех направлениях, фронт изменился

07:43

Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

06:34

В ЕС постепенно отменяют защиту украинцев: Павел Кравчук объяснил, чего ожидатьмнение

06:17

Гороскоп Таро на март 2026: Ракам - деньги, Львам - риск, Девам - весельеВидео

05:57

Мороз внезапно отступает из Полтавщины: когда температура поднимется до 5°C

05:41

Огурцы растут как на дрожжах: метод с скорлупой, ромашкой и молоком

04:41

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

04:13

Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

03:57

Украинская казацкая кухня: забытые блюда XVII века, которые стоит попробовать

03:00

Любовь найдет именно их: в жизни четырех знаков зодиака стартует новая глава

01:24

Весеннее тепло врывается на Львовщину: когда область разогреет до +13

00:45

Где можно будет увидеть парад планет 28 февраля 2026: лучшее время

00:33

Разметают с полок: в Украине стремительно дорожает главный овощ

00:16

И это только в месяц: Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ

27 февраля, пятница
23:27

"Я говорю 100%": депутат рассказал, когда могут отменить графики отключений

23:15

"Война продлится дольше": Зеленский откровенно высказался о встрече с Путиным

22:33

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

22:22

Как объехать все ямы на дороге и не повредить авто: названы лучшие способыВидео

22:21

Россия боится участия Китая в мирных переговорах: Денисенко объяснил причинумнение

21:35

На большую можно не рассчитывать: что нельзя сажать возле капустыВидео

21:32

Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

21:27

Кого проклинали украинцы тысячу лет назад: расшифровано надписи в Софии КиевскойВидео

21:27

Для чего "бандеровцы" издавали коммунистические книги — историк раскрыл нюансВидео

21:02

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

20:59

Температура подскочит до +10 градусов: в Тернополь идет весеннее потепление

20:50

Блестящий ум и мистическое предчувствие: три знака зодиака отличаются от других

20:44

Скандал вокруг Берлинале: директора кинофестиваля хотят уволить

Реклама
20:26

Картофель даст рекордный урожай: что следует обязательно положить в лунки при посадке

20:05

Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФВидео

20:00

Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

19:35

Британский экс-премьер стал советником Зеленского - The Independent

19:31

Мать бросила маленького сына одного в горах за непослушание: что он натворил

19:30

В одной области будет опасная погода: синоптики объявили 3 уровень

19:09

Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз

19:02

Если холодильник плохо морозит: вот что нужно сделать, прежде чем вызывать мастера

18:58

Гороскоп Таро на март 2026: Весам - повышение, Скорпионам - свобода, Стрельцам - прибыльВидео

18:57

Божественные маринованные огурцы за час: быстрый рецепт хрустящей закуски

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять