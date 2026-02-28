Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

Трамп призвал главную военную силу Ирана "сложить оружие".

Трамп объяснил цель операции США и Израиля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщил Трамп:

В Иране началась военная операция по устранению угроз для США

Вашингтон ответил на враждебную риторику иранских властей

Народу Ирана после окончания операции нужно брать ситуацию в свои руки

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США начали военную операцию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима. Об этом он написал в Truth Social.

По его словам, иранский режим несет "неизбежные угрозы", а руководство страны является "жестокой группой людей", чья деятельность несет прямую опасность для США, а именно войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.

Трамп добавил, что иранские власти десятилетиями используют враждебную риторику в адрес Вашингтона, что в конечном итоге привело к нынешнему военному ответу. Также президент США призвал народ Ирана взять власть в свои руки, после того как операция будет завершена.

"Это будет, вероятно, ваш единственный шанс на многие поколения. На протяжении многих лет вы просили Америку о помощи, но вы ее никогда не получали", - сказал он.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за лидерство и заявил, что "убийственный террористический режим" Ирана не должен быть вооружен ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству.

Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

"Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы храбрый иранский народ взял свою судьбу в свои руки. Настало время для всех частей иранского народа — персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвази — свергнуть иго тирании и создать свободный и миролюбивый Иран. Я призываю вас, граждане Израиля, следовать инструкциям Командования тылового фронта. В ближайшие дни, во время операции "Рик льва", от нас всех потребуется выдержка и сила духа. Вместе мы будем стоять, вместе мы будем сражаться, и вместе мы обеспечим вечность Израилю", - добавил он.

Атаки по Ирану - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Накануне адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Ранее сообщалось, что американская сторона начала частичный вывод персонала из ключевых баз на Ближнем Востоке как превентивный шаг на фоне роста напряженности.

