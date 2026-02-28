Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

Что сообщил Трамп:
- В Иране началась военная операция по устранению угроз для США
- Вашингтон ответил на враждебную риторику иранских властей
- Народу Ирана после окончания операции нужно брать ситуацию в свои руки
Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США начали военную операцию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима. Об этом он написал в Truth Social.
По его словам, иранский режим несет "неизбежные угрозы", а руководство страны является "жестокой группой людей", чья деятельность несет прямую опасность для США, а именно войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.
Трамп добавил, что иранские власти десятилетиями используют враждебную риторику в адрес Вашингтона, что в конечном итоге привело к нынешнему военному ответу. Также президент США призвал народ Ирана взять власть в свои руки, после того как операция будет завершена.
"Это будет, вероятно, ваш единственный шанс на многие поколения. На протяжении многих лет вы просили Америку о помощи, но вы ее никогда не получали", - сказал он.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за лидерство и заявил, что "убийственный террористический режим" Ирана не должен быть вооружен ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству.
"Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы храбрый иранский народ взял свою судьбу в свои руки. Настало время для всех частей иранского народа — персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвази — свергнуть иго тирании и создать свободный и миролюбивый Иран. Я призываю вас, граждане Израиля, следовать инструкциям Командования тылового фронта. В ближайшие дни, во время операции "Рик льва", от нас всех потребуется выдержка и сила духа. Вместе мы будем стоять, вместе мы будем сражаться, и вместе мы обеспечим вечность Израилю", - добавил он.
Напомним, Главред писал, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.
Накануне адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.
Ранее сообщалось, что американская сторона начала частичный вывод персонала из ключевых баз на Ближнем Востоке как превентивный шаг на фоне роста напряженности.
Truth Social
Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.
