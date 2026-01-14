'Трамп принял решение': в Reuters назвали дату новой атаки США по Ирану

Военная операция Соединенных Штатов против Ирана может начаться в ближайшее время, но ее масштабы остаются неизвестными, сообщили в Reuters.

США постепенно выводят персонал с ключевых военных баз на Ближнем Востоке

Удары по Ирану могут начаться в ближайшие 24 часа

Соединенные Штаты выводят часть персонала с баз на Ближнем Востоке. США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

Неназванный американский чиновник отметил, что американская сторона начала частичный вывод персонала с ключевых баз в регионе как превентивный шаг на фоне роста напряженности.

"Двое европейских чиновников заявили, что военное вмешательство США представляется вероятным, а один из них отметил, что оно может произойти в ближайшие 24 часа. Израильский чиновник также заявил, что, судя по всему, Трамп принял решение о вмешательстве, хотя его масштабы и сроки еще не определены", - говорится в материале.

Трое дипломатов сообщили, что отдельным военнослужащим было приказано покинуть базу, однако признаков массовой эвакуации, подобной той, что произошла накануне иранского ракетного удара в прошлом году, пока не зафиксировано.

Иранский чиновник добавил, что Тегеран обратился к региональным союзникам США с просьбой удержать Вашингтон от нападения на Иран. По его словам, прямые контакты между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и спецпредставителем США Стивом Виткоффом пока прекращены.

"Тегеран сообщил странам региона, от Саудовской Аравии и ОАЭ до Турции, что американские базы в этих странах будут атакованы, если США нацелятся на Иран", — сказал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Иране уже несколько дней подряд продолжаются массовые антиправительственные выступления, которые стали самыми мощными с 2022 года. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов вмешаться, если иранские власти начнут применять силу против мирных демонстрантов. В ответ советник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи предупредил, что любое внешнее вмешательство может привести к серьезной дестабилизации всего Ближнего Востока.

Также Государственный департамент США опубликовал срочное предупреждение для американцев, находящихся в Иране, с рекомендацией немедленно покинуть страну из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок отметил, что Трамп и раньше вводил санкции без согласования с Конгрессом. По его мнению, речь идет не столько о правовых механизмах, сколько о масштабном политическом шаге. Это, по словам эксперта, демонстрация решимости американского президента после ряда успешных действий — в частности, в Венесуэле и в отношении задержания российских танкеров, а также инструмент давления на Китай, Индию и Иран, где события развиваются особенно стремительно, включая переход отдельных городов под контроль повстанцев.

