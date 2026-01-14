Укр
Читать на украинском
США вводят новое неприятное ограничение для россиян - Fox News

Юрий Берендий
14 января 2026, 17:50
Государственный департамент США объявил о временной приостановке рассмотрения виз для граждан России и еще 75 стран.
США вводят новое неприятное ограничение для россиян - Fox News
О чем идет речь в материале:

  • США с 21 января временно приостанавливают рассмотрение виз для граждан 75 стран
  • Визы будут отказывать заявителям, которых могут признать "публичным бременем"

Государственный департамент США сообщил о временной приостановке рассмотрения всех категорий виз для граждан 75 стран в рамках масштабного пересмотра процедур проверки заявителей. Под ограничения попали граждане стран-агрессоров России, Сомали, Афганистана, Бразилии, Ирана, Ирака, Египта, Нигерии, Таиланда и Йемена. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что ограничения вступают в силу с 21 января и будут действовать в течение неопределенного периода — до завершения переоценки визовых правил. Под действие паузы попали, в частности, граждане страны-агрессора России, а также Сомали, Афганистана, Бразилии, Ирана, Ирака, Египта, Нигерии, Таиланда и Йемена.

В служебном меморандуме Госдепа консульским работникам поручено отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства на время пересмотра процедур проверки и отбора заявителей. Таким образом, обработка визовых заявлений будет приостановлена с 21 января до отдельного решения о возобновлении процесса.

Также отмечается, что еще в ноябре 2025 года дипломатические представительства США по всему миру получили указания применять обновленные правила проверки в соответствии с положениями иммиграционного законодательства о "публичных расходах".

"В указаниях консульским работникам поручено отказывать в выдаче виз заявителям, которые, по их мнению, могут полагаться на государственные выплаты, учитывая широкий спектр факторов, включая состояние здоровья, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение и даже потенциальную потребность в долгосрочном медицинском уходе", - говорится в сообщении.

Согласно этим нормам, отказы в визах могут получать заявители пожилого возраста или с избыточным весом, а также лица, которые ранее пользовались государственной финансовой помощью или находились в социальных учреждениях.

"Государственный департамент будет использовать свои давние полномочия, чтобы признать непригодными потенциальных иммигрантов, которые станут обузой для США и будут злоупотреблять щедростью американского народа. Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока Государственный департамент пересмотрит процедуры обработки иммиграционных заявлений, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут получать социальную помощь и государственные льготы", — заявил в своем заявлении представитель Государственного департамента Томми Пигготт.

Для чего США новые санкции против РФ — мнение эксперта

Как писал Главред, потенциальное введение новых американских санкций против России имеет прежде всего политическое значение и не столько правовое, сколько стратегическое измерение, ведь вписывается в общую геополитическую линию администрации президента Дональда Трампа. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Он отметил, что даже в случае поддержки соответствующего решения Конгрессом документ предусматривает, что окончательное слово по введению санкций остается исключительно за президентом США.

"Фактически он [Трамп] и так уже вводит санкции без разрешения Конгресса. Поэтому мы имеем дело не столько с юридическим механизмом, сколько с большой политической акцией. Это демонстрация решимости Трампа после нескольких успешных операций — в Венесуэле, с захватом российских танкеров, а также как элемент давления на Китай, Индию и Иран, где сейчас события развиваются очень динамично, включая переход отдельных городов под контроль повстанцев", — пояснил Клочок.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика — Главред

Политика США в отношении России — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Кремль не исключает возможности контактов с представителями США Виткоффом и Кушнером, однако выставил условие.

13 января президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. В ходе переговоров обсуждались вопросы усиления санкций против России, гарантии безопасности и другие аспекты поддержки Украины в войне.

В то же время 2025 год стал для российского руководства периодом новых стратегических просчетов, из-за чего дальнейшие перспективы Кремля выглядят все более неутешительными. Такую оценку дает The Wall Street Journal, анализируя военные, экономические и политические последствия затяжной агрессии против Украины.

Об источнике: Fox News

Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, который нейтрально освещает события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близкой к Республиканской партии США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России новости США
