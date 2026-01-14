Укр
Переговоры с представителями США в Москве: Лавров неожиданно выдвинул условие

Мария Николишин
14 января 2026, 17:04
Лавров заявил, что позиция России по Украине остается открытой для переговоров.
Кратко:

  • Лавров сказал, что РФ готова к контактам с представителями США
  • Главное условие – переговоры должны носить "серьезный характер"
  • В то же время Россия не заинтересована во временном прекращении огня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к контактам с представителями США Уиткоффом и Кушнером, но есть условие. Об этом он заявил в комментарии российским СМИ.

В частности, Лавров подчеркнул, что позиция России по Украине остается открытой для переговоров, если они будут иметь "серьезный характер".

"Президент Путин неоднократно, в том числе за последние пару недель на различных мероприятиях, подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине, если эти переговоры носят серьезный характер и если лица, заинтересованные в таких переговорах, действительно к ним готовы и им есть что сказать", - заявил глава МИД РФ.

Он также пожаловался, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон обещал позвонить Путину, но прошло уже несколько недель, а звонка из Парижа российский диктатор так и не дождался.

Кроме того, как отметил российский министр, все предыдущие встречи Путина с представителями США были "серьезными и нацеленными на преодоление первопричин кризиса в Украине".

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

По его словам, в США, в отличие от Европы, якобы "понимают, что без решения вопроса, связанного с судьбой тех людей, которые живут в Крыму и на Донбассе, ничего не получится".

Он также добавил, что Россия не заинтересована во временном прекращении огня и намерена добиваться комплексного решения об условиях окончания войны.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Стремится ли Трамп завершить войну в Украине – мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок говорил, что Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса.

По его мнению, Трамп от этого не отступит, ведь он стремится завершить эту историю как можно быстрее – потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира.

"Трамп хорошо понимает: завершение войны в Украине является ключевой предпосылкой для любых дальнейших геополитических шагов", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорил, что возможность перемирия или полного завершения войны в 2026 году существует, однако раньше марта этого года она вряд ли станет реальной.

Ранее советники президента США Дональда Трампа встречались с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения плана завершения войны в Украине.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины может завершиться во время председательства Кипра в Евросоюзе, которое продлится до 30 июня.

Читайте также:

О персоне: Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

новости России Сергей Лавров война России и Украины Переговоры о прекращении огня
