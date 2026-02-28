Укр
И не нужно ломать голову: рецепт идеального завтрака на каждый день

Элина Чигис
28 февраля 2026, 18:10
Рецепт завтрака на быструю руку из яиц.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 2 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Полезный завтрак - рецепт
Полезный завтрак - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт завтрака, который покорит быстротой приготовления, а также набором продуктов. Получится полезное, вкусное и быстрое блюдо.

Кстати, блюдо можно готовит не только в аэрогриле, но и в духовке, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Завтрак из яиц и спаржи - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Спаржа – 6-8 шт.;
  • Яйца – 4 шт.;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Сыр Моцарелла – 50 г;
  • Сыр Фелата – 20 г;
  • Масло

Спаржу промойте, уберите жесткие кусочки, по необходимости зачистите.

Отправьте спаржу в форму для запекания в аэрогриле, вбейте яйца, добавьте соль и перец.

Сыр натрите на терке и добавьте к другим ингредиентам.

Полейте блюдо маслом и запекайте 20 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить простой завтрак:

О персоне: olga_riabenko

olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт завтрак омлет
