И не нужно ломать голову: рецепт идеального завтрака на каждый день

Рецепт завтрака на быструю руку из яиц.

Полезный завтрак - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт завтрака, который покорит быстротой приготовления, а также набором продуктов. Получится полезное, вкусное и быстрое блюдо.

Кстати, блюдо можно готовит не только в аэрогриле, но и в духовке, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Завтрак из яиц и спаржи - рецепт

Ингредиенты:

Спаржа – 6-8 шт.;

Яйца – 4 шт.;

Соль, перец – по вкусу;

Сыр Моцарелла – 50 г;

Сыр Фелата – 20 г;

Масло

Спаржу промойте, уберите жесткие кусочки, по необходимости зачистите.

Отправьте спаржу в форму для запекания в аэрогриле, вбейте яйца, добавьте соль и перец.

Сыр натрите на терке и добавьте к другим ингредиентам.

Полейте блюдо маслом и запекайте 20 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

