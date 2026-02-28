И не нужно ломать голову: рецепт идеального завтрака на каждый день

Предлагаем рецепт завтрака, который покорит быстротой приготовления, а также набором продуктов. Получится полезное, вкусное и быстрое блюдо.
Кстати, блюдо можно готовит не только в аэрогриле, но и в духовке, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Завтрак из яиц и спаржи - рецепт
Ингредиенты:
- Спаржа – 6-8 шт.;
- Яйца – 4 шт.;
- Соль, перец – по вкусу;
- Сыр Моцарелла – 50 г;
- Сыр Фелата – 20 г;
- Масло
Спаржу промойте, уберите жесткие кусочки, по необходимости зачистите.
Отправьте спаржу в форму для запекания в аэрогриле, вбейте яйца, добавьте соль и перец.
Сыр натрите на терке и добавьте к другим ингредиентам.
Полейте блюдо маслом и запекайте 20 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить простой завтрак:
Вас может заинтересовать:
- Небанальный ужин из макарон и фарша: рецепт проще простого
- Божественные маринованные огурцы за час: быстрый рецепт хрустящей закуски
- Круче "Шубы": рецепт шикарного салата из сельди за 10 минут
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред