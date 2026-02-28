Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

Рассказываем, где именно голуби прячут своих малышей и почему встретить их на улицах города - большая редкость.

https://glavred.info/life/pochemu-my-nikogda-ne-vidim-ptencov-golubey-ornitologi-raskryli-istinnuyu-prichinu-10744628.html Ссылка скопирована

Почему не видно птенцов голубей - где живут голуби/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где живут голуби

Почему не видно птенцов голубей

Когда птенцы голубей начинают летать

Голуби - одни из самых заметных обитателей городских улиц. Они привыкли к людям, легко находят пищу и образуют многочисленные стаи. Но, несмотря на это, их маленьких птенцов почти никто не видел.

Главред узнал, почему так происходит и где на самом деле растет потомство этих птиц.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Ученые обнаружили уникальную птицу-манипулятора: она лжет другим животным ради выгоды

Почему не видно птенцов голубей

По своей природе голуби являются скальными обитателями. Орнитолог Наталья Атамась объясняет, что в дикой природе они обустраивают гнезда в нишах или дуплах, где птенцы остаются защищенными от хищников и непогоды, пишет РБК-Украина. В городах птицы ищут похожие условия и находят их на чердаках домов, в закрытых нишах или других труднодоступных местах. Именно поэтому люди редко имеют возможность увидеть голубят, ведь их гнезда хорошо спрятаны и расположены там, где люди обычно не бывают.

Как голуби выкармливают потомство

Птицы кормят своих малышей не обычным кормом, а так называемым "птичьим молоком". Это специальный питательный секрет, который вырабатывается в зобу как самца, так и самки после вылупления птенцов. Такой способ вскармливания обеспечивает интенсивное и сбалансированное питание, необходимое для быстрого роста и развития.

Голубята очень долго остаются в гнезде. Они не выходят наружу, пока не станут полностью оперенными. На момент первого вылета молодые птицы уже выглядят как взрослые особи, поэтому отличить их от старших голубей почти невозможно. Поэтому даже в городах, где этих птиц очень много, увидеть их малышей - настоящая редкость.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред