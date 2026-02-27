'Война продлится дольше': Зеленский откровенно высказался о встрече с Путиным

Зеленский также отверг возможность визита в Москву.

Главное из заявления Зеленского:

Отказ Путина от переговоров приведет к длительной войне

Есть шанс завершить войну за полгода, если Путин готов к трехсторонней встрече на уровне лидеров

Переговоры должны состояться на нейтральной территории

Если страна-агрессор Россия не согласится на переговоры в формате трехсторонней встречи в ближайшее время, война в Украине может стать затяжной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

По его словам, во время разговора с президентом США Дональдом Трампом он озвучил идею трехсторонней встречи на уровне лидеров.

Он подчеркнул, что положительное решение со стороны РФ даст шанс попытаться закончить войну в течение ближайших полугода.

"Если российский диктатор Путин будет готов к трехсторонней встрече, у нас появится шанс в эти полгода, в эти несколько месяцев встретиться и попытаться закончить войну", - подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский предупредил, что отказ российского диктатора от переговоров приведет к "долгой войне".

По его мнению, ситуация может осложниться ближе к выборам в США, когда американская команда сосредоточится на внутренних вопросах.

"В случае уменьшения вовлеченности США роль лидера в переговорном процессе может попытаться взять на себя Европа, хотя пока она вовлечена не полностью. Если же и эти усилия не дадут результата, война продлится дольше", - говорит президент.

Где может состояться встреча Зеленского с Путиным

Стоит добавить, что Зеленский отверг возможность визита в Москву, назвав такие предложения российской стороны "игрой".

Он отметил, что готов к диалогу на нейтральной территории, однако исключил Россию и Беларусь.

"Я готов встречаться и готов говорить, но на нейтральной территории. Или даже не на нейтральной, но не на российской и не на белорусской, потому что они союзники в этой беде", - подытожил глава государства.

Может ли Путин закончить войну

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что пока кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин остается у власти, война в Украине не закончится.

По его словам, Путин уже не способен, не хочет и не может остановить войну, потому что потеряет все.

"Поэтому война будет продолжаться как минимум до тех пор, пока Путин остается во главе России", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее Зеленский говорил, что Украина имеет шанс завершить войну до осени 2026 года, перед началом промежуточных выборов в США.

Народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявлял, что несмотря на заявления Кремля о продолжении так называемой "специальной военной операции", все больше признаков свидетельствуют о стратегическом провале первоначальных планов России в войне против Украины.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на фоне информации о новых сроках от США о завершении войны против Украины заявил, что у Москвы существуют только "задачи", которые нужно выполнить.

