Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Что сказал Коваленко:
- С апреля ситуация с электричеством может улучшиться
- О полной отмене графиков отключений пока речь не идет
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В большинстве областей действуют графики отключений электроэнергии, а из-за новых атак страны-агрессора России некоторые потребители остаются без света на длительный период времени.
Однако ситуация может улучшиться уже весной, в частности для Киева, Днепра и Днепропетровской области. Об этом в эфире День.LIVE рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
Когда в Украине могут улучшиться графики отключений
Уже в марте-апреле дефицит в энергосистеме уменьшится и начнет работать солнечная генерация. Поэтому графики отключений, по словам Коваленко, улучшатся для всех регионов.
"Апрель - это такой месяц, когда у нас уже есть наибольшая генерация, гидроэлектростанции работают на достаточно высокой мощности, уже работает солнечная генерация, а наше потребление максимально низкое", - пояснил он.
При этом о полной отмене графиков отключений Коваленко пока не спешит говорить, ведь повреждения генерации очень масштабные.
Когда в Украине могут полностью отменить отключения - мнение эксперта
Главред писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, почасовые отключения электроэнергии могут исчезнуть в апреле-мае.
Однако зимой и летом графики отключений будут действовать и применяться как минимум еще три года. А все потому, что в Украине практически нет ни одного без повреждений.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 27 февраля в большинстве регионов Украины будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. В частности, в Днепре и Днепропетровской области ожидается от двух до четырех отключений в сутки.
Ранее в Черкассыоблэнерго сообщили, что ограничения будут действовать в пятницу в области из-за последствий регулярных вражеских обстрелов и последствий предыдущих масштабных ракетно-дроновых ударов по энергетике.
Ранее сообщалось, что в Киеве для каждого дома составлен индивидуальный график, поэтому время отсутствия света может отличаться даже между соседними улицами в одном районе.
О персоне: Сергей Коваленко
Сергей Коваленко - общественный деятель, генеральный директор YASNO с января 2022 года. Ранее был директором по развитию "Новой почты", председателем наблюдательного совета Post Express и председателем правления ATF Bank (Казахстан).
