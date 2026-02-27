'Война продлится как минимум до тех пор': Новак сказал, когда армия РФ остановится

В России должно произойти одно событие, которое может повлиять на окончание войны в Украине.

Экономист объяснил, почему Путин сейчас не способен закончить войну / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 61 ОМБр

Что сказал Новак:

Пока Путин у власти, война не закончится

В РФ может произойти переворот, после которого ситуация изменится

Пока кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин остается у власти, война в Украине не закончится. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, Путин уже не способен, не хочет и не может остановить войну, потому что потеряет все. А это, в свою очередь, станет политической, а затем и физической смертью для диктатора.

"Поэтому война будет продолжаться как минимум до тех пор, пока Путин остается во главе России", - подчеркнул экономист.

В то же время не стоит исключать, что в результате переворота в РФ может смениться власть. Это может произойти в любой момент. Тогда в зависимости от того, кто заменит Путина, можно будет сделать вывод, будет ли новая власть договорной.

Как может произойти переворот в РФ - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам российского оппозиционера Игоря Эйдмана, российский диктатор отказался от идеи заморозки войны по нынешней линии фронта и сделал ставку на военное наступление. На фоне этого внутриполитическая ситуация в 2026 году будет достаточно опасной для Путина.

Поэтому есть гипотетические шансы на переворот в России. У российской правящей элиты уже есть и кандидат в преемники Путина. Это Дмитрий Козак. Он связан как с питерской частью, из которой вышел, так и с московской частью верхушки.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам главы ОП Кирилла Буданова, идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории. Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ утратит имперский характер, тогда войну можно будет закончить.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении добиться скорейшего завершения войны.

Накануне стало известно, что заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

