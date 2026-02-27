Укр
Сдаст ли Украина Донбасс: Зеленский поставил точку в вопросе уступки территорий

Анна Ярославская
27 февраля 2026, 09:40
Сдача таких городов, как Славянск и Краматорск, означала бы оккупацию около 200 тысяч человек.
Зеленский назвал вопрос Донбасса не только "красной линией", но и линией обороны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Главные тезисы:

  • Россия не способна выиграть войну, а Украина — проиграть
  • Возвращение территорий военным путем сейчас привело бы к чрезмерным потерям
  • Зеленский отверг идею уступки территорий ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не может выиграть в войне, а Украина не проиграет, хотя и не может сейчас вернуть свои территории. Об этом глава государства сказал в интервью для Sky News.

В ходе беседы ведущий отметил, что из Белого дома часто слышны заявления о том, что Украина не сможет выиграть войну и стране придется уступить территорию ради мира.

Президент ответил, что вопрос победы в войне зависит от того, как ее определять. По его словам, возвращение всех территорий военным путем сегодня означало бы слишком большие потери.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Россия также не способна достичь своих целей на поле боя.

"На сегодняшний день это очень сложно и приведет к слишком большим потерям - человеческим жизням. Это действительно трудно. Но что важно, Россия тоже не может добиться на поле боя, поэтому они не побеждают, и мы не проигрываем", - сказал президент.

Комментируя призывы отдать часть территорий во имя мира, президент заявил, что передача таких городов, как Славянск и Краматорск, означала бы немедленную оккупацию около 200 тысяч украинцев.

"Если мы уйдем с этой территории, как вы сказали, например, из Краматорска, Славянска, в тот же момент 200 тысяч людей, которые сейчас там находятся, окажутся под российской оккупацией. Кто сказал россиянам, что эти люди готовы стать российскими гражданами? А если нет - их будут убивать, отправлять на фронт или сажать в тюрьмы. Они уже делали то же самое в Луганске, в Донецке, в Крыму", - пояснил Зеленский.

Президент добавил, вопрос сдачи Донбасса это не только красная линия, но еще и линия обороны.

Сдаст ли Украина Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выход Украины из 20% подконтрольной Киеву части Донбасса, разделил бы общество.

В еще одном интервью Зеленский назвал "недальновидной" веру Соединенных Штатов в то, что российский диктатор Владимир Путин прекратит войну, если Украина согласится отдать еще не оккупированные РФ территории Донбасса.

Зеленский также заявил, что Украина не может сейчас заняться вопросом деоккупации территорий по нескольким причинам. Первая - это нехватка людей, вторая - нехватка оружия.

Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс: мнение аналитиков

При сохранении текущей динамики РФ понадобится более двух лет, чтобы полностью оккупировать Донецкую область. Об этом заявил соучредитель мониторингового проекта DeepState Руслан Микула.

На данный момент под контролем Сил обороны Украины остается около 21,5% Донецкой области.

По словам Руслана Микулы, именно темпы продвижения в 2025 году можно считать показательными для дальнейших прогнозов. Если они сохранятся на нынешнем уровне, российской армии потребуется не менее 742 дней, то есть около двух лет, чтобы полностью захватить Донецкую область.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, по данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться мирного соглашения по войне в Украине к 4 июля - дате празднования 250-летия независимости Соединённых Штатов.

Зеленский прокомментировал намерения администрации Белого дома и лично президента Трампа завершить войну РФ против Украины до 4 июля.

"Я могу только поддержать, если об этом сказал президент Соединенных Штатов Америки. Для меня это новая информация, хотя сейчас информация очень быстро меняется", - сказал он.

Как сообщает Axios, во время телефонного разговора Зеленского и Трампа президент Украины выразил надежду, что война может завершиться уже в этом году. В ответ глава Белого дома отметил, что конфликт длится слишком долго, и заявил, что хотел бы добиться его окончания в течение месяца.

"Зеленский потом сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится уже слишком долго и что он хотел бы, чтобы она закончилась за месяц", - пишет издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разногласиях, которые существуют на мирных переговорах с участием США и России. В частности, Трамп хочет, чтобы Зеленский одновременно подписал мирное соглашение с Россией и сделку с Соединенными Штатами и европейскими странами, которая обеспечит Украине гарантии безопасности. В идеале подписание должно состояться на большой церемонии, знаменующей окончание войны.

