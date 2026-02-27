Яркая крошка: жена Усика показала, как выглядит их 16-летняя дочь

Из Елизаветы Усик вырастет очень эффектная девушка.

Александр Усик дети - как выглядит первенец боксера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usyk_kate1505

Лиза Усик отпраздновала 16-летие

Екатерина Усик показала, как выглядит ее дочь сейчас

Старшей дочери Александра и Екатерины Усик на днях исполнилось 16 лет. В честь праздника счастливая мама опубликовала серию фотопортретов именинницы.

"Сладкие 16! С Днем рождения, любовь моя", - подписала снимки Екатерина. К поздравлениям Елизаветы в комментариях присоединились Даша Квиткова, Алан Бадоев, Надя Дорофеева, Алена Омаргалиева, Слава Демин, Виталий Козловский и др.

Стоит отметить, что Лиза Усик растет настоящей красавицей с яркой внешностью. Подросток уверенно позирует на камеру и излучает энергию и харизму.

Лиза - первая из четверых детей четы Усиков. У нее есть двое братьев, Кирилл (2013) и Михаил (2015), и сестра Мария (2024).

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

